Mentre la Lazio si gode Motta, il suo nuovo talento tra i pali, il Torino rinnova Siviero: ora servirà dargli spazio in campionato

La Lazio ha raggiunto la finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter (per altro prossima avversaria in campionato del Torino) il 13 maggio. A permettere il raggiungimento di questo traguardo e la vittoria contro l’Atalanta in semifinale è stata la nuovissima scoperta biancoceleste Edoardo Motta, portiere classe 2005 in grado di parare 4 dei 5 rigori bergamaschi. Un portiere che fino a circa 100 giorni fa militava nella Reggiana in Serie B e che ora può aspirare a trovarsi tra le stelle più luminose del futuro panorama calcistico italiano. Tuttavia, se non ci fosse stato l’infortunio di Provedel, probabilmente nessuno avrebbe mai scoperto il talento di questo giovane calciatore.

Il Torino punta su Siviero

Ma parlando di giovani portieri italiani, la Lazio non è l’unica ad averne, il Torino ha infatti appena rinnovato il contratto a Lapo Siviero, portiere cresciuto nelle giovanili del Vicenza, arrivato nell’estate del 2024 nelle giovanili granata e che è salito quest’anno dalla Primavera alla prima squadra, di cui però è solo terzo portiere, dietro a Paleari e Israel. Questo rinnovo di contratto è sicuramente un’iniezione di fiducia, ma da solo non basta, ora spetta tutto a D’Aversa.

Senza obiettivi è giusto rischiare

Un Torino che ormai è evidentemente salvo (nonostante manchi ancora la certezza matematica) e che ha davanti a sé ancora 5 giornate è tenuto a rischiare da qui al termine. Fatta eccezione per il derby all’ultima giornata, dove la formazione dovrà essere la migliore possibile, nelle altre 4 partite la speranza è quella di vedere in campo chi di minutaggio ne ha avuto di meno, proprio come Siviero. Il portiere granata potrebbe essere una rivelazione utile in un momento in cui il Toro sta progettando il proprio futuro tra i pali. Per quanto Paleari sia anch’esso italiano, l’età non gli permette di essere un prospetto futuro per il club e Israel si è rivelato una delusione, quindi perché non provare a dare fiducia a un ragazzo giovane come Siviero? D’Aversa ha la possibilità di credere nel classe 2006 senza compiere lo stesso errore della Lazio, senza aspettare infortuni o altri eventi inattesi, ma riponendo piena fiducia nelle mani di chi, già con la Primavera, ha dimostrato di avere delle qualità importanti.