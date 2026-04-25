Dal 5-0 dell’andata ai cambiamenti in panchina, modulo e uomini: il ritorno contro i nerazzurri

Dal 25 agosto 2025 al 26 aprile 2026: domenica alle ore 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Inter si ritroveranno di nuovo faccia a faccia in campionato, a distanza di 33 giornate dalla prima sfida stagionale di San Siro. Col senno di poi, il 5-0 inflitto dall’Inter al Toro all’esordio appare quasi come un presagio dell’annata che si sarebbe delineata per i granata.

Il cambio in panchina, la svolta tattica, il mercato: gli otto mesi trascorsi tra andata e ritorno sembrano molti di più. Di quel Toro travolto 5-0 dall’Inter, infatti, è rimasto ben poco. Le differenze tra le due sfide sono evidenti, come in un gioco in cui bisogna individuare i dettagli che cambiano tra due immagini.

Dal cambio tattico a quello in panchina

Innanzitutto, il Torino ha cambiato allenatore. Quel pesante ko rappresentò il primo vero campanello d’allarme per Baroni, portando alla luce due problemi destinati a ripresentarsi: l’equivoco tattico e la tendenza a crollare nelle sconfitte.

Il 4-3-3 su cui si era puntato nelle prime giornate venne infatti accantonato in tempi brevi, per lasciare spazio a un più prudente 3-5-2. Il passivo così pesante anticipò anche altre debacle, come quelle contro il Como: il 5-1 subito all’andata all’Olimpico e il 6-0 incassato al ritorno al Sinigaglia. Risultati che hanno evidenziato tutte le fragilità difensive di una squadra che, quando perde, tende a farlo in modo netto.

Le differenze di formazione tra andata e ritorno

Interessante è anche il confronto tra le formazioni delle due partite. Se D’Aversa dovesse confermare l’undici visto contro la Cremonese e nelle ultime uscite, sarebbero soltanto cinque i giocatori presenti in entrambe le sfide: Casadei, Gineitis, Coco, Simeone e Vlasic. Più di metà della squadra, dunque, sarebbe diversa rispetto all’andata.

Da Israel a Paleari, da Biraghi a Ebosse, fino a Ngonge e Masina per Adams e Ismajli: i cambiamenti sono numerosi. Per certi versi, le due gare sembrano appartenere a stagioni diverse, segno evidente di una progettualità iniziale che si è rivelata tutt’altro che solida.