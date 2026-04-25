Dopo la manifestazione di interesse da parte del club, è lecito aspettarsi una proroga almeno fino al 30 giugno 2027. Intanto la Città attende la proposta

La notizia della manifestazione di interesse, da parte del Torino, preliminare alla presentazione di una proposta di partenariato pubblico privato, avvia una nuova era non solo per il club ma pure per il futuro utilizzo del Grande Torino. Ma cosa cambierà nell’immediato? Di sicuro la prima mossa, attesa nelle prossime settimane, sarà il prolungamento della concessione dello stadio al Torino. Concessione in scadenza il prossimo 30 dicembre ma che verra certamente prorogata almeno fino al termine della prossima stagione, quindi 30 giugno 2027. Il motivo è semplice: dando atto dell’interesse, ora il club di Cairo dovrà presentare al Comune il progetto unitamente ad un piano finanziario. Un iter non velocissimo e per il quale potrebbero essere necessari alcuni mesi. Ecco il motivo per cui verosimilmente lo stadio resterà in concessione per un altro anno. In questo modo, a giugno, il Torino potrà indicarlo alla Lega come suo impianto di riferimento per le gare casalinghe di tutta la prossima annata. Cosa che ad oggi i granata non avrebbero potuto fare.

Il progetto, poi il bando

L’iter prevede che, una volta presentato al Comune il progetto, venga aperto un bando per partenariato pubblico privato. Bando aperto a tutto e non solo al Torino. La burocrazia non consente tempi brevi ma dal punto di vista granata è stato un primo passo necessario.