Solo tre le vittorie esterne in stagione del Torino, il Milan in casa viaggia a due punti di media a partita

Reduce dalla convincente vittoria contro il Parma e da un buon momento di forma maturato dall’arrivo di D’Aversa in panchina, il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di San Siro in programma sabato pomeriggio.

Di fronte ci sarà un Milan reduce dalla sconfitta contro la Lazio, che ha così mancato l’occasione di accorciare ulteriormente in classifica sull’Inter. Nella complicata sfida contro i rossoneri, D’Aversa proverà a sfatare il tabù Allegri: nei cinque precedenti contro il tecnico toscano, il neo allenatore del Toro ha collezionato quattro sconfitte e un solo pareggio.

Toro, il successo esterno manca dai primi di gennaio

Contro il Milan, i granata vanno a caccia di una vittoria esterna che manca dal 4 gennaio, quando si imposero per 3-0 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Da allora, il Torino non ha più vinto nelle successive cinque trasferte, incassando sconfitte contro Atalanta, Como, Genoa e Napoli e pareggiando contro la Fiorentina.

Il rendimento lontano da casa resta quindi deficitario, con meno di un punto di media a partita: quattro pareggi, sette sconfitte e appena tre vittorie. Anche il bilancio tra gol fatti e subiti non è certo positivo, con 13 reti segnate e 27 incassate.

Rossoneri solidi a San Siro

Ben diverso, invece, il rendimento del Milan tra le mura amiche. Nonostante i rossoneri abbiano fatto registrare risultati migliori in trasferta, il cammino a San Siro resta comunque solido: una media di due punti a partita, con otto vittorie, quattro pareggi e sole due sconfitte. I gol subiti sono appena 11, a fronte dei 19 realizzati.

Quattro giornate fa, proprio una sconfitta interna contro il Parma ha interrotto una lunga striscia di imbattibilità per i rossoneri, che durava dalla prima giornata di campionato, quando il Milan era stato battuto dalla Cremonese.