Cinque confronti tra i due allenatori: quattro vittorie per Allegri e un solo pareggio. D’Aversa ancora a caccia del primo successo

Reduce dalla vittoria contro il Parma e, più in generale, da un periodo nel complesso positivo coinciso con l’arrivo di D’Aversa in panchina, il Torino si prepara alla trasferta di sabato pomeriggio contro il Milan di Allegri: l’ennesimo banco di prova stagionale per i granata.

A San Siro, il Toro troverà un Milan reduce dalla sconfitta contro la Lazio, un passo falso che ha impedito ai rossoneri di accorciare ulteriormente sull’Inter in classifica. La squadra di Allegri potrà però contare anche su un dato favorevole nei precedenti tra i due allenatori.

I precedenti di D’Aversa contro Allegri

D’Aversa è infatti ancora alla ricerca della sua prima vittoria contro Allegri. Nei cinque confronti disputati finora, il tecnico granata non è mai riuscito a imporsi: il bilancio parla di quattro sconfitte e un solo pareggio.

Il primo incrocio risale al 1° settembre 2018, alla terza giornata del campionato 2018/19, quando i due sedevano sulle panchine di Parma e Juventus: la sfida si concluse 2-1 in favore dei bianconeri. L’unico pareggio è invece arrivato nella gara di ritorno della stessa stagione, terminata 3-3: decisiva la doppietta nel finale di Gervinho, che rispose a quella di Cristiano Ronaldo.

Il 2-3 dell’andata contro il Milan

Successivamente, D’Aversa ha affrontato Allegri anche alla guida di Sampdoria e Lecce, uscendo sconfitto in tutte le altre occasioni. Ora il tecnico granata è chiamato a invertire la rotta, ripartendo anche dal ricordo del 3-2 dello scorso 8 dicembre: in quell’occasione, il Torino allora guidato da Baroni, dopo il doppio vantaggio iniziale, si fece rimontare dal Milan in una gara che segnò l’inizio di una crisi prolungatasi per sei partite senza vittorie.