Contro i rossoneri, la squadra di D’Aversa dovrà fare affidamento sul croato, per distacco il migliore della rosa

Nella prossima sfida di campionato, però, gli uomini di D’Aversa si troveranno di fronte il Milan, una squadra che non sembra intenzionata a cedere facilmente il passo nella corsa allo scudetto, e per questo il Torino dovrà giocare con grande attenzione e concentrazione per limitare le offensive della formazione di Allegri. Fondamentale sarà il ruolo di Vlasic, fino a questo momento il giocatore più incisivo dei granata. Il croato, nel corso del girone di andata, aveva messo in mostra tutte le sue qualità, aprendo una serie di quattro partite consecutive in cui è andato a segno proprio contro il Milan.

Un leader per i compagni

Il cambio di allenatore ha ridato energia e grinta al Torino, ma contro il Milan sarà importante non lasciare spazio a fragilità e disattenzioni che potrebbero costare caro. Vlasic non avrà soltanto il compito di guidare la squadra con le sue giocate, ma anche quello di sostenere i compagni sul piano mentale, evitando che eventuali errori compromettano l’equilibrio della squadra. La partita a San Siro sarà infatti un banco di prova importante, soprattutto alla luce della pesante sconfitta subita nella prima giornata di campionato contro l’Inter.

Contro il Milan per ritrovare la rete

Sul piano offensivo, Vlasic cercherà anche di ritrovare la rete in campionato, che manca ormai da più di un mese, dall’ultimo gol realizzato contro il Bologna in casa. Nonostante la mancanza di gol nelle ultime partite, il croato è comunque riuscito a distinguersi grazie al ruolo centrale che riveste nella squadra e alla capacità di dettare i ritmi del gioco. Contro un avversario preparato e solido come il Milan, tutti gli occhi saranno puntati su di lui, nella speranza che possa nuovamente fare la differenza e aiutare il Torino a strappare un risultato positivo.