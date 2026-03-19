Paleari non ha mai giocato a San Siro: il portiere è chiamato a rialzarsi dopo qualche errore

Nelle ultime settimane il Torino sembra aver ritrovato più fiducia in campo, anche grazie all’arrivo di D’Aversa che ha saputo infondere morale nei suoi nuovi giocatori.

Tuttavia, dopo il recente successo contro il Parma, i granata saranno ora chiamati a prepararsi per l’esame Milan, che in casa si è dimostrato difficile da superare. Oltre alla ritrovata produzione offensiva, per impensierire una squadra preparata come quella dei rossoneri, il Torino dovrà rivelarsi solido in fase difensiva. Per questo, fondamentale sarà quindi il compito di Paleari, che dovrà guidare la retroguardia e cercare di contenere il potenziale offensivo dei giocatori di Allegri. Nelle ultime uscite non è stato del tutto impeccabile: anche lui è chiamato a rifarsi contro una delle squadre di testa del campionato.

L’ultimo clean sheet 3 anni fa

Il Torino contro il Milan ha registrato un bilancio altalenante negli ultimi anni, ma una costante dei recenti confronti tra le due squadre è l’alto numero di gol realizzati. Nelle ultime cinque partite, i rossoneri hanno segnato ben 11 reti, con una media superiore ai due gol a partita, mentre i granata ne hanno messi a segno 10 negli stessi incontri. Nella prossima sfida, oltre agli attaccanti, grande ruolo sarà affidato anche ai portieri, chiamati a contenere le marcature avversarie. Paleari, sabato 21 marzo al suo esordio a San Siro, avrà quindi l’obiettivo di inseguire un clean sheet che manca contro i lombardi da oltre tre anni, dall’11 gennaio 2023, dagli ottavi di finale di Coppa Italia, quando Adopo realizzò il gol vittoria al 114’.

La difesa ritrova certezze

Con D’Aversa, il Torino ha drasticamente ridotto il numero di gol subiti: dalla media di quasi due reti a partita sotto Baroni, il club granata ha concesso appena 3 gol nelle prime tre partite con il nuovo tecnico. La difesa sembra quindi aver ritrovato maggiore stabilità, ma contro il Milan, Paleari sarà chiamato a non permettere ai granata di scivolare in un ennesimo passo falso.