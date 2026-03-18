Il difensore irlandese di proprietà del Torino sta mostrando un buon livello di gioco dopo un inizio di stagione in salita

Sembrava destinata a scivolare nell’oblio la stagione di Mullen, ma nelle ultime settimane il difensore irlandese è tornato a esprimersi su ottimi livelli, una notizia che fa sorridere il Torino in prospettiva futura.

Il centrale granata aveva iniziato la stagione 2025/2026 in prestito al Mantova, dopo un’annata positiva con la Primavera. In Lombardia, però, Mullen ha inizialmente faticato a trovare spazio. Il Torino aveva scelto di mandare il classe 2005 in Serie B per permettergli di accumulare esperienza tra i professionisti, ma con il Mantova il suo impiego è stato limitato: appena 2 presenze per un totale di 83 minuti.

Il rilancio in Irlanda

Visto lo scarso rendimento dettato dalle poche opportunità avute a disposizione, nella finestra di mercato invernale Mullen è rientrato a piena disposizione del Torino, che ha però deciso di mandarlo nuovamente in prestito. Il difensore granata attualmente milita nella League of Ireland Premier Division con il Bohemian Football Club, momentaneamente primo in classifica. Con la nuova squadra, Mullen è tornato a giocare con regolarità, il difensore è infatti uno dei titolarissimi della rosa, con ben 6 presenze dal primo minuto all’attivo.

Un prospetto interessante per il Torino

Al suo arrivo nel campionato irlandese, Mullen ha già lasciato il segno, contribuendo a un’azione da gol con l’assist per il 3-0 nella sfida contro lo Sligo Rovers. Il Bohemian, oltre a occupare la vetta della classifica, vanta anche la miglior difesa del campionato, e parte del merito va proprio al difensore di proprietà del Torino, che si è spesso distinto come uno dei migliori in campo nell’arco dei 90 minuti. Mantenere il primo posto fino al termine della stagione permetterebbe al club di sognare una storica qualificazione ai turni preliminari della prossima Champions League. Le prestazioni e i numeri messi in mostra nelle ultime settimane, inoltre, non saranno passati inosservati neppure in casa granata, dove Mullen potrebbe rappresentare una soluzione interessante in ottica prima squadra.