Il Torino FC ha reso nota la terza maglia dei granata per la stagione 2026/2027. Dopo 5 anni ritorna il colore blu

Dopo la prima e la seconda maglia, il Torino ha ufficializzato anche la terza. Il Colore blu notte, il toro rampante in azzurro e la Mole Antoneliana ricamata sulla maglia, sono questi i dettagli principali del terzo kit del Torino che accompagnerà gli uomini di Abate durante questa nuova stagione. Ma ora tocca a voi: cosa ne pensate? Vi piace la terza maglia granata scelta per la prossima stagione? Per esprimere la vostra preferenza potete votare nel sondaggio qui in basso, al fondo dell’articolo, o in homepage.

Vi piace la terza maglia del Torino? Sì

No Guarda i risultati