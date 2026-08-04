Il Torino FC ha reso nota la terza maglia dei granata per la stagione 2026/2027. Dopo 5 anni ritorna il colore blu
Dopo la prima e la seconda maglia, il Torino ha ufficializzato anche la terza. Il Colore blu notte, il toro rampante in azzurro e la Mole Antoneliana ricamata sulla maglia, sono questi i dettagli principali del terzo kit del Torino che accompagnerà gli uomini di Abate durante questa nuova stagione. Ma ora tocca a voi: cosa ne pensate? Vi piace la terza maglia granata scelta per la prossima stagione? Per esprimere la vostra preferenza potete votare nel sondaggio qui in basso, al fondo dell’articolo, o in homepage.
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A proposito, come mai su questo sito ancora nessuna notizia dell’imminente e prestigioso Torneo Mamma&Papà Cairo? …sono impaziente.
toro.it/giovanili/torino-primavera-il-6-e-7-agosto-torna-il-memorial-mamma-e-papa-cairo/1431375/
PS Figurati io😁
Mah,forse perchè ai gobbi di M del sito non dovrebbe interessare.
Oooooh finalmente, meno male che è arrivato uno del Toro!
Non se ne poteva più con tutti sti gobbi infiltrati vero?
Meno male che ci sei tu c.az.zo.
Sentì…SFT neh, e -40 ovviamente.
Ciao fratello Granata, ma il Granata vero però.
A un tifoso del Toro (da 50 anni come me) interesserebbe davvero solo che ci siano di nuovo degli obiettivi sportivi (che non siano il patetico galleggiare in serie A) e anche un settore giovanile almeno un po’ simile a quello dei tempi di Vatta… (ovviamente impossibili entrambe finche ci… Leggi il resto »
Ottima la presenza di un solo sponsor… il pagli.acc.io è sempre più solo?
Ha stinto in lavatrice?