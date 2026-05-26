L’ex allenatore granata potrebbe tornare al Torino per ricoprire un ruolo all’interno della dirigenza in vista della prossima stagione

Terminata la stagione del Torino, la squadra potrà ora recuperare le energie spese nel corso delle ultime settimane, mentre la società dovrà cercare di agire prontamente per arrivare preparata in vista del prossimo campionato.

Tra le valutazioni che la dirigenza granata sta portando avanti in vista della prossima stagione, ce n’è una che negli ultimi giorni sta assumendo contorni sempre più concreti. In un momento caratterizzato da forte incertezza sul futuro della panchina e sugli equilibri interni all’area tecnica, il direttore sportivo Petrachi e il presidente Urbano Cairo starebbero infatti riflettendo sulla possibilità di reintegrare Gian Piero Ventura all’interno dell’organigramma del Torino.

Il ritorno di Petrachi favorisce Ventura

Al momento non è ancora stato definito con precisione quale potrebbe essere il ruolo dell’ex allenatore granata. Quello che però appare evidente è come, dal ritorno di Petrachi nell’ambiente del Torino, anche la presenza di Ventura attorno al mondo granata sia aumentata in maniera significativa. Negli ultimi tempi, infatti, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana è stato visto con continuità sia allo stadio, in occasione delle gare casalinghe, sia al Filadelfia durante alcune sedute di allenamento e momenti di confronto con l’area tecnica. Una presenza costante che inevitabilmente ha alimentato indiscrezioni e riflessioni interne sulla possibilità di un suo coinvolgimento più stabile all’interno del club.

Ritorno di Ventura in granata

Ventura, del resto, rappresenta una figura che conosce profondamente l’ambiente granata e che, insieme a Petrachi, ha condiviso una delle parentesi più solide e riconoscibili della recente storia del Torino. L’ex tecnico ha guidato i granata per oltre cinque stagioni, dal 2011 al 2016, contribuendo alla ricostruzione della squadra dopo l’esperienza in Serie B. Il rapporto professionale consolidato negli anni e la sintonia maturata durante quell’esperienza potrebbero ora trasformarsi in un nuovo progetto comune, in una fase nella quale la società sembra intenzionata a ritrovare riferimenti tecnici e identitari ben definiti.

Gian Piero Ventura attends the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC.



