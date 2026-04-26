Obrador atteso dal duello sul binario tutto contro Denzel Dumfries in Torino-Inter

Reduce dal pareggio esterno contro la Cremonese e da tre risultati utili consecutivi, il Torino di D’Aversa si prepara alle ultime cinque giornate di campionato. Archiviato ormai virtualmente il discorso salvezza, l’obiettivo dei granata sarà quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi e raccogliere indicazioni utili in vista della prossima annata. Un banco di prova importante, in questo senso, sarà già la sfida contro l’Inter capolista, che potrebbe laurearsi campione d’Italia proprio nel prossimo turno.

Il 5-0 dell’andata e il crash test di oggi

Il confronto dell’Olimpico contro i nerazzurri assume un significato particolare anche alla luce della gara d’andata, la prima di questo campionato, in cui il Toro allora guidato da Baroni subì un netto 5-0 per mano di Lautaro e compagni. Dall’arrivo di D’Aversa la situazione è certamente cambiata, ma la sfida contro l’Inter rappresenta un vero e proprio crash test per valutare la tenuta della squadra contro un’avversaria di altissimo livello, a distanza di otto mesi da quel precedente.

Obrador contro Dumfries: il duello

In vista della partita, uno dei duelli potenzialmente decisivi sarà quello sulla corsia destra, dove Obrador, ormai titolare fisso, dovrà vedersela con Dumfries, rientrato da poco. I due moduli pressoché speculari rendono questo confronto particolarmente interessante, anche perché l’Inter ha ritrovato da qualche giornata l’esterno olandese, assente per gran parte della stagione a causa di un infortunio.

Le scorribande di Dumfries rappresentano da sempre uno dei punti di forza dell’Inter: l’ex PSV interpreta il ruolo più da incursore offensivo che da esterno con compiti difensivi. Le sue doti atletiche e gli inserimenti senza palla, che gli hanno già fruttato due gol dal rientro, metteranno a dura prova Obrador. Quest’ultimo ha mostrato segnali di crescita nella fase difensiva rispetto alle prime uscite, ma resta un giocatore dalle spiccate caratteristiche offensive. Il duello, con Dumfries che parte favorito, può dunque rappresentare per Obrador un test importante per misurare i suoi progressi in fase di non possesso.