Con il gol realizzato contro l’Inter, Simeone ha realizzato il suo 10° centro il campionato: il Toro è la 5^ squadra con cui ci riesce

Il Torino compie una mezza impresa, ribaltando 2 gol di svantaggio in una partita che sembrava già chiusa contro l’Inter, prossimo a diventare campione d’Italia. I granata hanno passato gran parte del match in balia delle ondate nerazzurre, che per 2 volte hanno sfondato la retroguardia del Toro, portando al gol prima di Thuram e poi di Bisseck. Ma il gol di Giovanni Simeone ha fatto cambiare l’andamento del match, con un Toro che da quel momento si è riacceso e ha trovato successivamente il pari.

Ora sono 10

Per il Cholito questo è il tanto atteso 10° centro stagionale in Serie A, una doppia cifra che evidenzia la centralità dell’argentino fin da subito all’interno del sistema Toro. Simeone è stato uno dei protagonisti della fase offensiva dei granata in questa stagione, mettendo a referto, oltre a questi 10 gol, anche 2 assist e registrando ben 28 presenze (4 delle 6 assenze sono dovute ad infortuni). Una stagione per altro particolare anche per via della nascita del figlio Tulio Pablo lo scorso 11 gennaio, protagonista di alcune esultanze del Cholito nel corso del campionato.

Un futuro incerto

Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti quest’anno con il Toro (ancora migliorabili nel corso delle prossime settimane) non vi è certezza sulla permanenza di Simeone sotto la Mole. Il centravanti granata è al centro di rumors di mercato che lo accostano con insistenza al River Plate, nella sua Argentina. Ciò che è certo è però la necessità che il Torino ha di mantenere il 18 all’interno della propria rosa; Simeone ha infatti da subito incarnato lo spirito di un vero giocatore del Toro, vogliono di combattere e sacrificarsi per la squadra, senza però perdere il vizio del gol, caratteristica fondamentale in ogni attaccante.

Sul futuro così si è espresso ieri in conferenza stampa: “Sono cose di cui si parla fuori, non ho mai detto che voglio andare via o che voglio restare, non ho parlato con nessuno, mi concentro sulle cose giorno dopo giorno, sono un ragazzo molto rispettoso e non ho mai dato una parola in più a nessuno, sono concentrato sul Torino”.