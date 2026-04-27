Ecco i numeri più interessanti della sfida disputata ieri dell’Olimpico tra Torino e Inter terminata 2-2: i granata si risvegliano del 2° tempo

Ieri sera al Grande Torino è andata in scena una partita che, dopo un primo tempo a favore dei nerazzurri, si è rivelata inaspettatamente equilibrata nel secondo con un Toro decisamente diverso, capace di ribaltare il doppio vantaggio dell’Inter in 10 minuti. Il divario tra le due squadre è noto, soprattutto in termini di controllo del gioco che, per buona parte della gara, è stato dalla parte dell’Inter: infatti, il possesso palla dei nerazzurri tocca il 63% mentre quello dei granata il 37%.

Numero di tiri identico

Un dato che, invece, attesta l’equilibrio tra le due squadre è quello relativo ai tiri effettuati durante l’arco della gara. Sia il Torino che l’Inter sono arrivate alla conclusione 14 volte, molte delle quali, soprattutto per i granata, sono giunte nella seconda frazione. Il Torino, dopo i primi 45′ conclusi con 4 tiri totali e 0 in porta, nella ripresa tira altre 10 volte trovando la prima conclusione verso la porta al 70°, nonché il gol di Simeone. L’Inter, dopo un primo tempo fatto di 7 tiri totali e 3 in porta, chiude il secondo con altre 7 conclusioni di cui 2 nello specchio.

Difesa granata solida nonostante i gol

Nonostante le due reti subite, la difesa granata ha dato prova di grande solidità soprattutto grazie all’apporto di un sontuoso Ismajli, risultato provvidenziale in diverse chiusure. La retroguardia del Torino ha effettuato 15 contrasti totali, 8 intercetti e ben 44 recuperi. A questi si aggiungono le 21 chiusure difensive, alcune delle quali di rilevante importanza come quelle di Ismajli su Pio Esposito a inizio secondo tempo. Anche questo dato testimonia un certo equilibrio tra le due squadre: i nerazzurri contano 13 contrasti totali, 8 intercetti, 38 recuperi e 24 chiusure difensive.