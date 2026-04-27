L’attaccante granata dopo la prestazione deludente contro la Cremonese è riuscito a fare la differenza contro l’Inter
Dall’arrivo di D’Aversa, Njie è stato uno dei giocatori che ha faticato maggiormente a trovare spazio in campo.
Dopo settimane trascorse in panchina, lo svedese contro la Cremonese è diventato uno deli ultimi giocatori di movimento, sotto la guida del nuovo tecnico, a fare il suo esordio. Contro l’Inter, Njie è tornato a giocare a partita in corso e, a differenza della scorsa settimana, è riuscito a lasciare un’ottima impressione. La sua velocità e la sua freschezza hanno infatti permesso al Torino di ritrovare fiducia nel secondo tempo, la frazione in cui i granata sono riusciti a ribaltare un primo tempo difficile contro una delle squadre più competitive del campionato.
Da Cremona a Torino, che impatto
Njie, dopo quasi due mesi, è tornato a giocare con la maglia del Torino contro la Cremonese. In quell’occasione, il classe 2005 ha disputato soltanto pochi minuti della seconda frazione, venendo sostituito dopo aver rimediato un cartellino giallo. Nonostante la scelta tattica di D’Aversa, sembrava difficile prevedere che Njie potesse riprendersi così rapidamente. Tuttavia, contro l’Inter, l’attaccante ha sfruttato al meglio i minuti a disposizione, contribuendo ad alleggerire il pressing avversario e a mantenere il possesso in fase offensiva grazie alle sue accelerazioni, senza dimenticare il ripiegamento difensivo che ha impedito a Bonny di presentarsi a tu per tu con Paleari. Resta quindi una prova positiva per Njie, che nelle prossime settimane cercherà di incrementare il proprio minutaggio.
Salvezza raggiunta, più sicurezza per le prossime giornate
Dopo aver raggiunto l’aritmetica salvezza, che garantisce il mantenimento della categoria anche per la prossima stagione, il Torino potrà ora affrontare le prossime gare di campionato con maggiore serenità. Il conseguimento dell’obiettivo permetterà infatti a D’Aversa di concedere più spazio ai giocatori che finora hanno trovato meno impiego, così da valutarne il possibile contributo in partita, soprattutto nel caso in cui la sua permanenza sulla panchina granata dovesse prolungarsi.
Ha delle doti importanti, è un giocatore da valorizzare, deve giocare molto di più, uno dei pochi giocatori che andrebbero tenuti.
ci vorrebbe un ventura per plasmare e far crescere giocatori come lui ilkhan e lo stesso Casadei
Eh si! Poi se squalificano qualche altra squadra per permettere una qualificazione in conference o Europa league ancora meglio!
miglior risultato dal 1994 usciti ai quarti con l’Arsenal. C’eri??
dal 1994 al 2026 sono una trentina d’anni di cui 20 a far finta di competere, ti risulta ?
ma tu dov’eri intanto?
a cercare di capire quando sarebbero terminati i lavori al Robaldo e, pensa un po’, ancora non l’ho capito … puoi chiedere una previsione al tuo presinientino ?
io credo altrove e hai capito dove
Se non avessimo subito tutti i torti arbitrali compresi i derby saremmo andati in Europa altre volte nonostante TDC che ogni anno smantella la squadra. TDC VATTENE.
sì, magari facendogli vedere tutti i giorni il filmato di JuveStabia-Cairese del 2012 … un libidinoso momento di grande calcio !
Gran partita quella. 90 minuti di giropalla in difesa del gran maestro ciclista. Mai capito perché quella partita non sia stata inquisita, al pari di mille altre della cairese.
probabilmente sei abituato al barca, e ti do ragione. Io lo seguo sempre e mi diverte un sacco. Peccato che in Italia le partite spesso sono come dici tu…per tutti eh…
dopo un ‘match’ a dir poco scandaloso come quello, andavano tutti arrestati, Sventura in primis… ho un cugino residente a Castellammare che ogni volta che glielo ricordo mi sfotte alla grande
non parlare di cose che non capisci…continua a scrivere cairo mer….e’una circostanza a te piu’ congeniale
maaaaa, quest’anno la cariese riuscirà ad arrivare davanti al Bologna ? sono almeno 3 anni che lo pronostichi, espertone !
mai scritto, detto solo un anno. Ritorna ai tuoi argomenti cari che conosci meglio di tutti.
e tu datti al curling, il calcio non mi pare proprio materia a te congeniale
tu datti all’autospurgo, alle pompe funebri, visto il tuo lessico e le tematiche a te care