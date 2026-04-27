L’attaccante granata dopo la prestazione deludente contro la Cremonese è riuscito a fare la differenza contro l’Inter

Dall’arrivo di D’Aversa, Njie è stato uno dei giocatori che ha faticato maggiormente a trovare spazio in campo.

Dopo settimane trascorse in panchina, lo svedese contro la Cremonese è diventato uno deli ultimi giocatori di movimento, sotto la guida del nuovo tecnico, a fare il suo esordio. Contro l’Inter, Njie è tornato a giocare a partita in corso e, a differenza della scorsa settimana, è riuscito a lasciare un’ottima impressione. La sua velocità e la sua freschezza hanno infatti permesso al Torino di ritrovare fiducia nel secondo tempo, la frazione in cui i granata sono riusciti a ribaltare un primo tempo difficile contro una delle squadre più competitive del campionato.

Da Cremona a Torino, che impatto

Njie, dopo quasi due mesi, è tornato a giocare con la maglia del Torino contro la Cremonese. In quell’occasione, il classe 2005 ha disputato soltanto pochi minuti della seconda frazione, venendo sostituito dopo aver rimediato un cartellino giallo. Nonostante la scelta tattica di D’Aversa, sembrava difficile prevedere che Njie potesse riprendersi così rapidamente. Tuttavia, contro l’Inter, l’attaccante ha sfruttato al meglio i minuti a disposizione, contribuendo ad alleggerire il pressing avversario e a mantenere il possesso in fase offensiva grazie alle sue accelerazioni, senza dimenticare il ripiegamento difensivo che ha impedito a Bonny di presentarsi a tu per tu con Paleari. Resta quindi una prova positiva per Njie, che nelle prossime settimane cercherà di incrementare il proprio minutaggio.

Salvezza raggiunta, più sicurezza per le prossime giornate

Dopo aver raggiunto l’aritmetica salvezza, che garantisce il mantenimento della categoria anche per la prossima stagione, il Torino potrà ora affrontare le prossime gare di campionato con maggiore serenità. Il conseguimento dell’obiettivo permetterà infatti a D’Aversa di concedere più spazio ai giocatori che finora hanno trovato meno impiego, così da valutarne il possibile contributo in partita, soprattutto nel caso in cui la sua permanenza sulla panchina granata dovesse prolungarsi.

Alieu Njie of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and US Lecce.



