Ecco tutte le designazioni arbitrali ufficiali per la 34a giornata di Serie A: per i granata al VAR Mazzoleni e Paganessi

A pochi giorni dall’inizio della 34a giornata di Serie A, l’AIA ha comunicato quelle che saranno le designazioni arbitrali per le prossime partite di campionato. Ad arbitrare Torino-Inter sarà Mariani, accompagnato da Bindoni e Tegoni e dal quarto uomo Crezzini Al VAR ci sarà Mazzoleni che verrà assistito da Paganessi

Le designazioni arbitrali

NAPOLI – CREMONESE    Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO

PARMA – PISA    Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV:      AYROLDI

VAR:     GIUA

AVAR:     ABISSO

BOLOGNA – ROMA      Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO (foto)

BERTI – DI GIOIA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARESCA

AVAR:       MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE    Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

FIORENTINA – SASSUOLO    h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV:      TURRINI

VAR:     COSSO

AVAR:     GUIDA

GENOA – COMO      h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

TORINO – INTER    h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

MILAN – JUVENTUS    h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV:     ZUFFERLI

VAR:      ABISSO

AVAR:       MARESCA

CAGLIARI – ATALANTA    Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI – MORO

IV:       DI MARCO

VAR:      MARINI

AVAR:      FABBRI

LAZIO – UDINESE    Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO – ZANELLATI

IV:     MARCHETTI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      MAGGIONI

A deatail shot shows the logo of AIA (Italian Referees Association) on the jersey of the ineman Daisuke Emanuele Yoshikawa prior to the Serie A football match between Torino FC and Bologna FC.
ultimo aggiornamento: 23-04-2026

Dalla finale di Coppa Italia al sogno scudetto: l’Inter fa tappa a Torino

Serie A, anticipi e posticipi: Torino-Sassuolo venerdì 8 maggio alle 20.45