Sono stati designati gli arbitri della quinta giornata di campionato, a dirigere la partita del Tardini sarà Collu della sezione di Cagliari. A coadiuvarlo gli assistenti Di Monte e Fontemurato oltre al quarto uomo Turrini. Al Var ci saranno gli arbitri Maggioni e La Penna.
Serie A: gli arbitri della 5ª giornata
COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00
Di Bello
Peretti-Perrotti
IV: Calzavara
Var: Di Paolo
Avar: Ghersini
JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00
Sozza
Imperiale-Vecchi
IV: Marinelli
Var: Meraviglia
Avar: Marini
CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
Piccinini
Mastrodonato-Moro
IV: Massimi
Var: Doveri
Aver: Gariglio
SASSUOLO – UDINESE h. 12.30
Perenzoni
Laudato-Fontani
IV: Mucera
Var: Gariglio
Avar: Paterna
PISA – FIORENTINA h. 15.00
Manganiello
Rossi-Monaco
IV: Zufferli
Var: Pezzuto
Avar: Maresca
ROMA – H. VERONA h. 15.00
Feliciani
Capaldo-Cavallina
IV: Crezzini
Var: Ghersini
Avar: Abisso
LECCE – BOLOGNA h. 18.00
Fourneau
Baccini-Colarossi
IV: Colombo
Var: La Penna
Avar: Meraviglia
MILAN – NAPOLI h. 20.45
Chiffi
Meli-Alassio
IV: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30
Collu
Di Monte-Fontemurato
IV: Turrini
Var: Maggioni
Avar: La Penna
GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45
Ayroldi
Cecconi-Zingarelli
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Dionisi