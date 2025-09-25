Sono stati designati gli arbitri della 5ª giornata di campionato: a dirigere la partita del Tardini sarà l’arbitro Collu

Sono stati designati gli arbitri della quinta giornata di campionato, a dirigere la partita del Tardini sarà Collu della sezione di Cagliari. A coadiuvarlo gli assistenti Di Monte e Fontemurato oltre al quarto uomo Turrini. Al Var ci saranno gli arbitri Maggioni e La Penna.

Serie A: gli arbitri della 5ª giornata

COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00

Di Bello

Peretti-Perrotti

IV: Calzavara

Var: Di Paolo

Avar: Ghersini

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00

Sozza

Imperiale-Vecchi

IV: Marinelli

Var: Meraviglia

Avar: Marini

CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45

Piccinini

Mastrodonato-Moro

IV: Massimi

Var: Doveri

Aver: Gariglio

SASSUOLO – UDINESE h. 12.30

Perenzoni

Laudato-Fontani

IV: Mucera

Var: Gariglio

Avar: Paterna

PISA – FIORENTINA h. 15.00

Manganiello

Rossi-Monaco

IV: Zufferli

Var: Pezzuto

Avar: Maresca

ROMA – H. VERONA h. 15.00

Feliciani

Capaldo-Cavallina

IV: Crezzini

Var: Ghersini

Avar: Abisso

LECCE – BOLOGNA h. 18.00

Fourneau

Baccini-Colarossi

IV: Colombo

Var: La Penna

Avar: Meraviglia

MILAN – NAPOLI h. 20.45

Chiffi

Meli-Alassio

IV: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri

PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30

Collu

Di Monte-Fontemurato

IV: Turrini

Var: Maggioni

Avar: La Penna

GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45

Ayroldi

Cecconi-Zingarelli

IV: Zanotti

Var: Abisso

Avar: Dionisi