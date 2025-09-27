I granata faranno visita alla squadra di Cuesta lunedì 29 settembre al Tardini, nella sfida valida per la 5ª giornata di campionato

Dopo la vittoria in Coppa Italia, il Torino sarà ospite del Parma al Tardini per la 5a giornata del campionato di Serie A.I granata affronteranno una squadra che ha da poco raggiunto gli ottavi di finale in Coppa Italia dopo aver superato lo Spezia ai calci di rigore. Il Parma è una delle squadre che al momento militano nelle ultime posizioni della classifica, e contro il Torino, la squadra di Cuesta cercherà di ottenere il primo successo stagionale che permetterebbe agli emiliani di rilanciarsi in classifica.

Il peggior attacco del campionato

Il Parma è insieme al Torino la squadra che al momento vanta il peggior attacco del campionato. Come i granata, gli emiliani hanno realizzato un solo gol in questa edizione di Serie A, e a realizzarlo è stato Cutrone, un giocatore con una discreta esperienza nel campionato di massima serie italiana. Insieme a lui, Pellegrino è il principale punto di riferimento del reparto offensivo della squadra, e sebbene non abbia ancora trovato il gol in campionato, l’italiano è uno dei giocatori che si è reso protagonista in Coppa Italia grazie alla sua rete che è valsa il momentaneo vantaggio della squadra emiliana.

Circati e Del Prato riferimenti difensivi

Il Parma nelle prime giornate di campionato è sceso in campo con un assetto tattico che vanta tre centrali di ruolo a protezione della porta che hanno il compito di dare copertura al denso reparto di centrocampo che spesso vanta più di 4 giocatori. Circati e Del Prato sono i principali riferimenti difensivi della squadra, che al momento hanno preso parte a tutti gli incontri della squadra emiliana. A proteggere la porta c’è Suzuki, il portiere che nel corso della passata stagione si è distinto con una serie di ottime prestazioni, ma che nel corso di queste prime giornate di campionato si è spesso rivelato indeciso e impreciso.