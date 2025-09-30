Giudice Sportivo / Nessuno squalificato nella formazione laziale, situazione identica per la squadra granata

Nella lista dei diffidati del Torino compaiono tre giocatori: Nkounkou, Ngonge e Njie, tutti partenti con un’ammonizione a carico. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, poiché una nuova sanzione comporterebbe automaticamente la squalifica. Anche sul fronte tecnico la situazione è simile: l’allenatore granata Marco Baroni dovrà fare attenzione, essendo stato inserito anch’egli tra i diffidati per questioni disciplinari legate alla gestione della panchina. Per la partita di sabato contro il Torino non è stato squalificato nessun giocatore della Lazio.

Giudice Sportivo: gli squalificati

Calciatori espulsi

Tre giornate a: Rodriguez (Como)

Una giornata a: De Roon (Atalanta), Estupinan (Milan)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Ostigard (Genoa)