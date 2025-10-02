Toro.it

Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di campionato. A dirigere la partita dell’Olimpico sarà Piccinini. A coadiuvarlo gli assistenti Capaldo e Laudato oltre al quarto uomo Marinelli. Al Var ci saranno gli arbitri Ghersini e Chiffi.

Serie A: gli arbitri della 6ª giornata

VERONA – SASSUOLO Venerdì 3 Ottobre H. 20.45

Fourneau
Imperiale – Regattieri
Iv: Marchetti
Var: Maggioni
Avar: Maresca

LAZIO – TORINO Sabato 4 Ottobre H. 15.00

Piccinini
Capaldo – Laudato
Iv: Marinelli
Var: Ghersini
Avar: Chiffi

PARMA – LECCE Sabato 4 Ottobre H. 15.00

Doveri
Berti – Bianchini
Iv: Calzavara
Var: Maresca
Avar: Di Paolo

INTER – CREMONESE Sabato 4 Ottobre H. 18.00

Feliciani
Lo Cicero – Politi
Iv: Rapuano
Var: Gariglio
Avar: Di Bello

ATALANTA – COMO Sabato 4 ottobre H. 20.45

Zufferli
Preti – Luciani
Iv: Zanotti
Var: Marini
Avar: Maggioni

UDINESE – CAGLIARI Domenica 5 ottobre H. 12.30

Arena
Baccini – Ceccon
Iv: Mucera
Var: Di Paolo
Avar: Prontera

BOLOGNA – PISA Domenica 5 ottobre H. 15.00

Abisso
Vecchi – Di Gioia
Iv: Collu
Var: Meraviglia
Avar: Volpi

FIORENTINA – ROMA Domenica 5 ottobre H. 15.00

Colombo
Perrotti – Moro
Iv: Massimi
Var: Chiffi
Avar: Gariglio

NAPOLI – GENOA Domenica 5 ottobre H. 18.00

La Penna
Passeri – Trinchieri
Iv: Galipò
Var: Pezzuto
Avar: Sozza

JUVENTUS – MILAN Domenica 5 Ottobre H. 20.45

Guida
Colarossi – Rossi C.
Iv: Ayroldi
Var: Di Bello
Avar: Ghersini

ultimo aggiornamento: 02-10-2025

