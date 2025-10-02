Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di campionato: a dirigere la partita dell’Olimpico sarà l’arbitro Piccinini

Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di campionato. A dirigere la partita dell’Olimpico sarà Piccinini. A coadiuvarlo gli assistenti Capaldo e Laudato oltre al quarto uomo Marinelli. Al Var ci saranno gli arbitri Ghersini e Chiffi.

Serie A: gli arbitri della 6ª giornata

VERONA – SASSUOLO Venerdì 3 Ottobre H. 20.45

Fourneau

Imperiale – Regattieri

Iv: Marchetti

Var: Maggioni

Avar: Maresca

LAZIO – TORINO Sabato 4 Ottobre H. 15.00

Piccinini

Capaldo – Laudato

Iv: Marinelli

Var: Ghersini

Avar: Chiffi

PARMA – LECCE Sabato 4 Ottobre H. 15.00

Doveri

Berti – Bianchini

Iv: Calzavara

Var: Maresca

Avar: Di Paolo

INTER – CREMONESE Sabato 4 Ottobre H. 18.00

Feliciani

Lo Cicero – Politi

Iv: Rapuano

Var: Gariglio

Avar: Di Bello

ATALANTA – COMO Sabato 4 ottobre H. 20.45

Zufferli

Preti – Luciani

Iv: Zanotti

Var: Marini

Avar: Maggioni

UDINESE – CAGLIARI Domenica 5 ottobre H. 12.30

Arena

Baccini – Ceccon

Iv: Mucera

Var: Di Paolo

Avar: Prontera

BOLOGNA – PISA Domenica 5 ottobre H. 15.00

Abisso

Vecchi – Di Gioia

Iv: Collu

Var: Meraviglia

Avar: Volpi

FIORENTINA – ROMA Domenica 5 ottobre H. 15.00

Colombo

Perrotti – Moro

Iv: Massimi

Var: Chiffi

Avar: Gariglio

NAPOLI – GENOA Domenica 5 ottobre H. 18.00

La Penna

Passeri – Trinchieri

Iv: Galipò

Var: Pezzuto

Avar: Sozza

JUVENTUS – MILAN Domenica 5 Ottobre H. 20.45

Guida

Colarossi – Rossi C.

Iv: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini