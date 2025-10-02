Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di campionato: a dirigere la partita dell’Olimpico sarà l’arbitro Piccinini
Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata di campionato. A dirigere la partita dell’Olimpico sarà Piccinini. A coadiuvarlo gli assistenti Capaldo e Laudato oltre al quarto uomo Marinelli. Al Var ci saranno gli arbitri Ghersini e Chiffi.
Serie A: gli arbitri della 6ª giornata
VERONA – SASSUOLO Venerdì 3 Ottobre H. 20.45
Fourneau
Imperiale – Regattieri
Iv: Marchetti
Var: Maggioni
Avar: Maresca
LAZIO – TORINO Sabato 4 Ottobre H. 15.00
Piccinini
Capaldo – Laudato
Iv: Marinelli
Var: Ghersini
Avar: Chiffi
PARMA – LECCE Sabato 4 Ottobre H. 15.00
Doveri
Berti – Bianchini
Iv: Calzavara
Var: Maresca
Avar: Di Paolo
INTER – CREMONESE Sabato 4 Ottobre H. 18.00
Feliciani
Lo Cicero – Politi
Iv: Rapuano
Var: Gariglio
Avar: Di Bello
ATALANTA – COMO Sabato 4 ottobre H. 20.45
Zufferli
Preti – Luciani
Iv: Zanotti
Var: Marini
Avar: Maggioni
UDINESE – CAGLIARI Domenica 5 ottobre H. 12.30
Arena
Baccini – Ceccon
Iv: Mucera
Var: Di Paolo
Avar: Prontera
BOLOGNA – PISA Domenica 5 ottobre H. 15.00
Abisso
Vecchi – Di Gioia
Iv: Collu
Var: Meraviglia
Avar: Volpi
FIORENTINA – ROMA Domenica 5 ottobre H. 15.00
Colombo
Perrotti – Moro
Iv: Massimi
Var: Chiffi
Avar: Gariglio
NAPOLI – GENOA Domenica 5 ottobre H. 18.00
La Penna
Passeri – Trinchieri
Iv: Galipò
Var: Pezzuto
Avar: Sozza
JUVENTUS – MILAN Domenica 5 Ottobre H. 20.45
Guida
Colarossi – Rossi C.
Iv: Ayroldi
Var: Di Bello
Avar: Ghersini