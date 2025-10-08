Gli esami hanno evidenziato una lesione: entrambi non ci saranno nella sfida del 18 ottobre contro i granata al Grande Torino

Erano a rischio dopo i problemi fisici nel corso dell’ultima partita giocata dal Napoli, ora è certo che non saranno a disposizione contro il Torino sabato 18 ottobre. Lobotka e Politano si sono sottoposti ad esami strumentali: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per il mediano mentre per Politano gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva al gluteo destro.