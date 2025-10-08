Gli esami hanno evidenziato una lesione: entrambi non ci saranno nella sfida del 18 ottobre contro i granata al Grande Torino
Erano a rischio dopo i problemi fisici nel corso dell’ultima partita giocata dal Napoli, ora è certo che non saranno a disposizione contro il Torino sabato 18 ottobre. Lobotka e Politano si sono sottoposti ad esami strumentali: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per il mediano mentre per Politano gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva al gluteo destro.
Se il Napoli mette la primavera forse na speranza di un punto 😀
Spero non giochi Elmas