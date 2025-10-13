un altro infortunio per Il difensore brasiliano che ha riportato una lesione al ginocchio sinistro e sarà operato
Come annunciato dalla Juventus, Gleison Bremer è stato sopposto ad una diagnosi medica che ha evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lo stesso dell’infortunio al crociato. Nelle prossime ore il difensore ex-Torino sarà sottoposto a un intervento.
solo dopo l’operazione chirurgica si avranno notizie più chiare circa le tempistiche di rientro in campo, ma quasi certamente non sarà disponibile per il Derby fissato per l’8 novembre.
Di Gobbremer non me ne frega un azzo, è solo un povero gobbo come TDC, dispiace molto per Schuurs. TDC VATTENE.
Ti anticipo scimmio: colpa di cairo!
Se gioca li sicurissimo!!
In parte è vero ma anche non del tutto perchè Marotta ha dichiarato di aver commesso un grave errore a mollare Bremer quando l’accordo c’era già, TDC lo avrebbe venduto a chiunque, a lui pur essendo gobbo interessano solo i soldi.
Anche la madre venderebbe quel verme per soldi