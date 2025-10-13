un altro infortunio per Il difensore brasiliano che ha riportato una lesione al ginocchio sinistro e sarà operato

Come annunciato dalla Juventus, Gleison Bremer è stato sopposto ad una diagnosi medica che ha evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lo stesso dell’infortunio al crociato. Nelle prossime ore il difensore ex-Torino sarà sottoposto a un intervento.

solo dopo l’operazione chirurgica si avranno notizie più chiare circa le tempistiche di rientro in campo, ma quasi certamente non sarà disponibile per il Derby fissato per l’8 novembre.