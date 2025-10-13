Toro.it

un altro infortunio per Il difensore brasiliano che ha riportato una lesione al ginocchio sinistro e sarà operato

Come annunciato dalla Juventus, Gleison Bremer è stato sopposto ad una diagnosi medica che ha evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, lo stesso dell’infortunio al crociato. Nelle prossime ore il difensore ex-Torino sarà sottoposto a un intervento.

solo dopo l’operazione chirurgica si avranno notizie più chiare circa le tempistiche di rientro in campo, ma quasi certamente non sarà disponibile per il Derby fissato per l’8 novembre.

Gleison Bremer of Juventus FC looks on during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
davidone5
davidone5
1 ora fa

Di Gobbremer non me ne frega un azzo, è solo un povero gobbo come TDC, dispiace molto per Schuurs. TDC VATTENE.

Last edited 1 ora fa by davidone5
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Ti anticipo scimmio: colpa di cairo!

Andrea63
Andrea63
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Se gioca li sicurissimo!!

davidone5
davidone5
1 ora fa
Reply to  Andrea63

In parte è vero ma anche non del tutto perchè Marotta ha dichiarato di aver commesso un grave errore a mollare Bremer quando l’accordo c’era già, TDC lo avrebbe venduto a chiunque, a lui pur essendo gobbo interessano solo i soldi.

Last edited 1 ora fa by davidone5
Andrea63
Andrea63
47 minuti fa
Reply to  davidone5

Anche la madre venderebbe quel verme per soldi

