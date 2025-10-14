Ecco chi saranno i giocatori del Napoli che potrebbero recuperare in tempo per la sfida all’Olimpico Grande Torino

Sabato 18 ottobre i granata ospiteranno all’Olimpico Grande Torino il Napoli di Conte per la 7a giornata di campionato.

Il Torino dopo la sosta potrà tornare in campo più riposato rispetto al Napoli, dal momento che molti dei giocatori partenopei sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Nella squadra campana sono diversi gli assenti per infortunio, ma in questi ultimi giorni alcuni potrebbero recuperare per essere a disposizione di Conte contro il Torino. Dalle ultime notizie, sembra trapelare ottimismo per il recupero di Politano e di Buongiorno, che si era infortunato durante la partita di campionato contro il Pisa. Chi invece non potrà prendere parte alla gara è Lobotka, che rimarrà fermo per una lesione distrattiva all’adduttore rimediata contro il Genoa.