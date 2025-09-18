Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere all’incontro di lunedì 29 settembre, valido per la 5a giornata di Serie A
Il Torino ha comunicato sul proprio sito ufficiale le informazioni necessarie per acquistare i biglietti per Parma-Torino.
L’incontro si terrà lunedì 29 settembre alle 18.30 allo stadio Ennio Tardini. La vendita dei biglietti per assistere alla partita inizierà lunedì 22 settembre alle ore 10.00, e i tifosi granata potranno acquistare il proprio tagliando al prezzo di 20 euro su Vivaticket.