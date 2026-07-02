Carriera, statistiche e caratteristiche tecniche di Orlando Gil, portiere classe 2000 del Paraguay che si è distinto al Mondiale

Un portiere è certamente uno dei giocatori che il Torino dovrà cercare di inserire all’interno della propria rosa.

Tra i vari profili seguiti nelle ultime settimane, negli ultimi giorni il ds Petrachi avrebbe messo gli occhi su un estremo difensore classe 2000 di 199 centimetri che si è distinto con la maglia della propria nazionale al Mondiale. Orlando Gil è infatti il portiere che ha contribuito in maniera significativa alla qualificazione del Paraguay agli ottavi di finale della competizione, decisivo nella vittoria ai calci di rigore contro la Germania nei sedicesimi di finale.

La stagione di Gil

Orlando Gil milita nel San Lorenzo, club della sua città natale, e nel corso della stagione 2025/2026 si è distinto per le sue prestazioni individuali, pur senza riuscire a raggiungere traguardi significativi con la sua squadra. Il portiere si è messo in evidenza nella Liga Profesional, disputando 14 partite, nelle quali ha subito 11 gol e mantenuto la porta inviolata in 9 occasioni. Il San Lorenzo ha chiuso il campionato al settimo posto, ottenendo così l’accesso ai play-off della competizione. Il cammino della squadra si è però interrotto già al primo turno, con l’eliminazione arrivata contro il River Plate ai calci di rigore. Al termine degli impegni con il suo club, Gil è stato convocato dal Paraguay per il Mondiale, dove si è confermato portiere titolare della nazionale. Il numero uno paraguaiano è riuscito a mantenere la porta inviolata contro Turchia e Australia, per poi risultare decisivo nella sfida ai calci di rigore che ha permesso al Paraguay di superare la Germania e accedere al turno successivo.

La carriera di Gil

Orlando Gil ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del San Lorenzo e, a partire dalla stagione 2018/2019, è stato progressivamente inserito in prima squadra. Nelle annate successive si è alternato tra la prima e la seconda formazione, fino a conquistare definitivamente il ruolo di titolare nel 2025. In quella stagione si è affermato come uno dei punti fermi del club, collezionando 34 presenze complessive e mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni.