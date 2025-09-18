Il marocchino dopo l’affaticamento riscontrato in nazionale rischia di dover saltare anche la prossima gara di campionato

Masina è uno dei giocatori del Torino che ha preso parte alla pausa delle nazionali scendendo direttamente in campo con il proprio paese.

Le sfide con il Marocco hanno provocato un affaticamento muscolare al centrale del Torino, che una volta rientrato in Piemonte è stato costretto a saltare la trasferta di Roma dopo non aver partecipato agli allenamenti della scorsa settimana. Dopo il termine della scorsa giornata di campionato, Masina è tornato al Filadelfia per riprendere il lavoro sul campo da dove l’aveva lasciato, tuttavia il marocchino non sembra aver ritrovato ancora la sua forma migliore, dal momento che negli ultimi due giorni ha svolto delle sessioni di allenamento differenziate dal resto della squadra. Le prossime sedute saranno determinanti per valutare la condizione del marocchino, e la sua probabilità di essere convocato contro l’Atalanta, che a oggi rimane in forte dubbio.