I bergamaschi sfideranno i granata all’Olimpico Grande Torino per la quarta giornata di campionato, tra i convocati ci saranno diversi ex

Le sfide tra Torino e Atalanta regalano sempre grandi emozioni ai tifosi presenti allo stadio, e a contribuire allo spettacolo sono anche gli ex dell’incontro che animano le due squadre.

Gli uomini di Juric sono reduci da una pesante sconfitta in Champions League contro il PSG, e in vista della prossima trasferta all’Olimpico Grande Torino, i bergamaschi avranno a disposizione ancora pochi giorni per preparare il prossimo incontro. Dall’altra parte ci sarà il Torino, che sembra aver ritrovato una delle sue forme migliori. La vittoria contro la Roma ha dato fiducia alla squadra e per questo motivo gli uomini di Baroni cercheranno di ripetersi anche in casa davanti ai propri tifosi.

Gli ex dell’Atalanta

Il Torino all’interno della propria rosa vanta due giocatori che oltre alla maglia granata hanno vestito anche la maglia della “Dea” nel corso della propria carriera. Zapata è il principale ex dell’incontro, il colombiano si è reso protagonista all’Atalanta per poco più di 5 stagioni, in cui ha realizzato 69 gol e 29 assist. In quel periodo, l’attuale capitano del Torino è diventato uno dei leader dell’Atalanta firmata Gasperini, e nonostante l’attuale stato di forma, non è da escludere che il colombiano possa tornare nuovamente in campo contro la sua ex squadra. L’altro ex dell’incontro è Tameze, il camerunese ha vissuto una breve parentesi all’Atalanta nella stagione 2019/2020, in cui ha totalizzato 7 presenze.

Gli ex del Torino

L’Atalanta invece all’interno della propria rosa vanta due giocatori che hanno vestito la maglia del Torino per un capitolo della loro carriera. Si tratta dei due esterni della squadra, gli italiani Bellanova e Zappacosta. Il primo è stato uno dei giocatori che si è reso protagonista nella stagione 2023/2024, Bellanova al Torino aveva infatti realizzato un gol e 7 assist, numeri che hanno destato l’attenzione dell’Atalanta. Il secondo ha invece giocato per il Torino per poco più di due stagioni, dal 2015 al 2017, in cui è riuscito a realizzare 2 gol e 6 assist. Anche se se non scenderà direttamente sul terreno di gioco, anche Juric può essere considerato uno degli ex dell’incontro. L’attuale allenatore dell’Atalanta ha infatti guidato il Torino dal 2021 al 2024, e domenica all’Olimpico Grande Torino ritroverà la sua ex squadra.