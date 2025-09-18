Dopo mesi di tira e molla, Ademola Lookman ha ceduto: il nigeriano tornerà a giocare con l’Atalanta, forse già contro il Torino
Una grande notizia per l’Atalanta, pessima per il Torino. A pochi giorni dalla sfida di campionato che metterà di fronte le due squadre, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con i compagni a Zingonia. Primo allenamento agli ordini di mister Juric per il nigeriano, dopo mesi da separato in casa. Tutto è iniziato nel momento in cui i nerazzurri hanno rifiutato l’offerta dell’Inter per l’attaccante, che dunque dopo la chiusura del mercato è rimasto a Bergamo. L’ex Lipsia si è sempre allenato individualmente e ha saltato le prime tre gare, mentre adesso ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa al gruppo e all’allenatore, decidendo di cancellare quanto di negativo accaduto nell’ultimo periodo. Juric ritrova così una pedina più che fondamentale per la propria squadra, da capire se a disposizione già per la sfida di domenica pomeriggio: in casa Torino la speranza è che ci voglia un po’ prima che il nigeriano riprenda la forma necessaria per rendere al meglio, in modo da avere una minaccia in meno da sventare.
Vedremo se tornerà ai suoi livelli, intanto l’Atalanta, non avendo bisogno di monetizzarlo a tutti i costi (aveva già incassato una barca di soldi dalle vendite di Retegui e Ruggeri), è stata irremovibile nella gestione del giocatore, che alla fine non l’ha avuta vinta. Quindi non è del tutto vero… Leggi il resto »