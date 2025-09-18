Dopo mesi di tira e molla, Ademola Lookman ha ceduto: il nigeriano tornerà a giocare con l’Atalanta, forse già contro il Torino

Una grande notizia per l’Atalanta, pessima per il Torino. A pochi giorni dalla sfida di campionato che metterà di fronte le due squadre, Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con i compagni a Zingonia. Primo allenamento agli ordini di mister Juric per il nigeriano, dopo mesi da separato in casa. Tutto è iniziato nel momento in cui i nerazzurri hanno rifiutato l’offerta dell’Inter per l’attaccante, che dunque dopo la chiusura del mercato è rimasto a Bergamo. L’ex Lipsia si è sempre allenato individualmente e ha saltato le prime tre gare, mentre adesso ha fatto un passo indietro, chiedendo scusa al gruppo e all’allenatore, decidendo di cancellare quanto di negativo accaduto nell’ultimo periodo. Juric ritrova così una pedina più che fondamentale per la propria squadra, da capire se a disposizione già per la sfida di domenica pomeriggio: in casa Torino la speranza è che ci voglia un po’ prima che il nigeriano riprenda la forma necessaria per rendere al meglio, in modo da avere una minaccia in meno da sventare.