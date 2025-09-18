Con il passaggio al 3-4-2-1 Nkounkou ritrova un sistema di gioco più familiare, e questo può aiutarlo a sorpassare Biraghi nelle gerarchie

Dopo la grande vittoria di Roma, le partite ostiche non finiscono. Ora, infatti, il Torino attende l’Atalanta all’Olimpico per la 4ª giornata di campionato. Un’Atalanta ferita dopo la brutta sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain, ma che può consolarsi con l’importantissimo rientro di Lookman. Una sfida tutt’altro che semplice per i granata, ma che Baroni ha in mente di preparare allo stesso modo della scorsa. Viste le similitudini tra Gasperini e Juric è infatti probabile che il mister granata riproponga il 3-4-2-1 visto nella Capitale, e questo può dare una spinta in più a diversi giocatori. Tra i tanti anche Nkounkou, ultimo arrivato, che nei panni di esterno a tutta fascia può maggiormente insidiare Biraghi per il posto da titolare.

Biraghi avvisato

Nelle migliori stagioni al Francoforte Nkounkou è stato schierato sia come terzino puro che come esterno destro di centrocampo, ed è in quest’ultima posizione che ha fatto le cose migliori. Ecco che allora sotto questo punto di vista potrebbe partire favorito rispetto a Biraghi, che da esterno ha giocato solamente nell’anno con Conte all’Inter e di rado successivamente, e ha quindi bisogno di un po’ di tempo per adattarsi completamente al nuovo sistema di gioco proposto da Baroni. Ci sono ovviamente delle gerarchie da rispettare, che vedono l’ex capitano della Fiorentina nettamente avanti in questo momento, ma Nkounkou ora diventa più di un’idea per il tecnico del Toro. Difficile ovviamente che possa già partire dal primo minuto contro la Dea o nella partita seguente, ma intanto il francese arrivato in prestito dall’Eintracht Francoforte può essere sfruttato come un’arma a gara in corso già domenica, qualora Biraghi dovesse soffrire le avanzate minacciose di Bellanova.