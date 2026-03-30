Ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere alla gara all’Arena Garibaldi valida per la 31a giornata di Serie A

Il Pisa ha recentemente comunicato che lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 15:30, apriranno le vendite dei biglietti per assistere alla sfida contro il Torino, in programma il 5 aprile. Il costo dei tagliandi interi è di 29 euro, mentre gli Under 14 potranno accedere all’incontro al prezzo ridotto di 14 euro. I posti disponibili nel settore ospiti sono 1100 e la chiusura della vendita, riservata ai tifosi residenti nella provincia di Torino e sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società, è stata fissata alle ore 19 del giorno precedente alla gara.

Curva Maratona, i tifosi del Torino



