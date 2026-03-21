Dallo scudetto al debutto tra i grandi, fino alla convocazione in Under 21: la crescita del classe 2007

L’esordio in Serie A, lo scudetto under 18, i primi gol in Serie B e ora la chiamata della Nazionale under 21. Dopo un 2025 da incorniciare, anche il 2026 di Alessio Cacciamani sembra essere iniziato sotto una buona stella.

L’esterno classe 2007, di proprietà del Torino e attualmente in prestito alla Juve Stabia, è stato convocato da Silvio Baldini per le partite di qualificazione degli Azzurrini al prossimo Europeo di categoria. Un attestato di stima importante per un ragazzo che sta bruciando le tappe e imponendosi come uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano.

Nel nostro Paese si discute spesso della scarsa fiducia concessa ai giovani nei contesti di alto livello: in questo senso, a soli 18 anni, Cacciamani rappresenta una piacevole eccezione.

Cacciamani, dall’esordio con Vanoli agli Azzurrini

L’esterno granata è infatti stato lanciato in Serie A da Vanoli nel finale dello scorso campionato, dopo essersi messo in evidenza con l’Under 18, con cui ha conquistato lo scudetto. L’allenatore ne ha intuito il potenziale, concedendogli circa mezz’ora complessiva tra le sfide contro Inter e Lecce.

Il successivo passaggio in Serie B, fondamentale per confrontarsi con un livello più competitivo, ha poi dato i suoi frutti. Ventisette presenze con la Juve Stabia – in gran parte da titolare -, due gol, la convocazione nell’Under 19 con tanto di prima rete in maglia azzurra e, ora, il salto in Under 21: un percorso in costante ascesa.

Il ruolo in Serie B con Abate

Settima in campionato e in piena zona playoff, la Juve Stabia rappresenta una tappa cruciale nella crescita di Cacciamani. Ignazio Abate lo impiega largo a sinistra in un centrocampo a cinque, un ruolo che richiede grande disciplina tattica, attenzione in fase difensiva e qualità nelle proiezioni offensive.

Le sfide di alto livello che sta affrontando in Serie B costituiranno tasselli fondamentali nel mosaico della sua crescita, che al momento non sembra prevedere battute d’arresto.