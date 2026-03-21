Continua il giro di convocazioni in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale e della pausa nazionali della prossima settimana. Anche il commissario tecnico dell’Albania Silvinho ha annunciato la lista dei 26 convocati per gli impegni della nazionale albanese, che affronterà la Polonia il prossimo 26 marzo nella prima partita dei playoff.
Trai 26 convocati spunta il granata Ardian ismajli, che conta in carriera ormai oltre 40 presenze in nazionale maggiore, oltre che l’ex Toro Kristjan Asllani.
Oltre a Ismajli è stato convocato anche Gvidas Gineitis dalla Lituania, che qaffronterà due partite amichevoli: contro la Moldavia il 26 marzo, e contro la Georgia domenica 29.
Silvinho, i 26 convocati del ct dell’Albania
Di seguito, la lista completa dei 26 convocati di Silvinho:
Portieri: Thomas Strakosha, Elhan Kastrati, Mario Dajsinani
Difensori: Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji, Berat Gjimshiti, Bujar Pllana, Klisman Cake, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu
Centrocampisti: Kristjan Asllani, Adrion Pajaziti, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Nazmi Gripshi, Arbër Hoxha, Anis Mehmeti, Jasir Asani
Attaccanti: Myrto Uzuni, Ernest Muçi, Nedim Bajrami, Armando Broja
Jankauskas, i convocati del ct della Lituania
Di seguito, la lista completa dei convocati di Jankauskas:
Portieri: Marius Adamonis (Alto Adige, Italia), Edvin Gertmon (Università di Cluj, Romania), Tomas Švedkauskas (“Kaunas Zalgiris”)
Difensori: Vilius Armalas (Budapest MTK, Ungheria, Žygimantas Baltrūnas (Marijampolė “Sūduva”), Edvinas Girdvainis (TransINVEST), Justas Lasickas (Rijeka, Croazia), Sigitas Olberkis (Elbasani, Albania), Pijus Širvys (Maribor, Slovenia), Artemijus Tutyškinas (Celje, Slovenia), Klaudijus Upstas (Žalgiris Vilnius), Edgaras Utkus (Al Kholood, Arabia Saudita)
Centrocampisti: Motiejus Burba (“Kaunas Zalgiris”), Gvidas Gineitis (Torino, Italia), Paulius Golubickas (Žalgiris Vilnius), Tomas Kalinauskas (Roda, Paesi Bassi), Giedrius Matulevičius (Žalgiris Vilnius), Lukas Michelbrink (Energie Cottbus, Germania), Gratas Sirgedas (“Kaunas Zalgiris”), David Šešplaukis (Žalgiris Vilnius), Modest Vorobyov (Istanbulspor, Turchia)
Attaccanti: Edgaras Dubickas (Ternana, Italia), Armandas Kučys (Celje, Slovenia)
Speriamo torni sano….🤞