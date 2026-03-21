Lo spagnolo e il turco sono stati convocati dalle rispettive nazionali under 21 in vista della sosta

Prosegue il giro delle convocazioni in vista della sosta per le nazionali di fine marzo. Oltre ai vari Vlašić, Ismajli e Gineitis, arrivano anche le chiamate dalle Under 21 per altri due calciatori granata.

Emirhan İlkhan è stato infatti convocato da Egemen Korkmaz, commissario tecnico dell’Under 21 turca, per la sfida di qualificazione al Campionato Europeo di categoria 2027 contro la Croazia, in programma il prossimo 31 marzo.

Convocazione anche per Rafa Obrador, chiamato dal ct Gordo nell’Under 21 spagnola per le gare contro Cipro, venerdì 27, e Kosovo, martedì 31: due avversarie già battute nel girone d’andata. In queste sfide, la Spagna potrebbe di fatto ipotecare la qualificazione al Campionato Europeo 2027.

Turchia under 21, i convocati di Korkmaz

Portieri: Jankat Yılmaz (İkas Eyüpspor), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)

Difensori: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Özcan (Beşiktaş A.Ş.), Ada İbik (Manisa FK)

Centrocampisti: Demir Ege Tıknaz (SC Braga), Eyüp Aydın (Kasımpaşa A.Ş.), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino FC), Baran Ali Gezek (İkas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.)

Attaccanti: Livan Burcu (1.FC Union Berlin), Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor A.Ş.), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.)

Spagna under 21, i convocati di Gordo

Portieri: Salvi Esquivel (Club Atlético de Madrid), Fran González (Real Madrid CF), Vicente Abril (Valencia CF).

Difensori: Ivan Fresneda (Sporting Clube de Portugal), Alex Jimenez (AFC Bournemouth), Jon Martín (Real Sociedad de Fútbol), Juanma Herzog (UD Las Palmas), Jacobo Ramón (Como 1907), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Alex Valle (Como 1907), Rafa Obrador (Torino FC).

Centrocampisti: Chema Andrés (VfB Stuttgart), Marc Bernal (FC Barcelona), Dani Requena (Córdoba CF), Peio Canales (Real Racing Club de Santander), Mario Martin (Getafe CF), Fer López (RC Celta de Vigo).

Attaccanti: Pablo García (Real Betis Balompié), Jesus Rodriguez (Como 1907), Eliezer Mayenda (Sunderland), Adrian Niño (Málaga CF), Jan Virgili (RCD Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid CF).