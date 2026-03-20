Baldini ha convocato Cacciamani in vista delle gare di qualificazione degli Azzurrini al prossimo Europeo

Dopo le convocazioni del CT Gennaro Gattuso per i playoff dell’Italia contro l’Irlanda del Nord, sono arrivate anche quelle degli Azzurrini per le gare di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Tra le varie chiamate di Silvio Baldini spicca, in casa Torino, quella di Alessio Cacciamani, esterno granata classe 2007 in prestito alla Juve Stabia. Un attestato di stima importante nei confronti del ragazzo, che in stagione ha finora raccolto 27 presenze e 2 gol nel campionato cadetto.

Italia under 21, i convocati di Baldini

Di seguito, i 24 convocati di Baldini per la gare di qualificazione al prossimo Europeo contro Macedonia del Nord e Svezia.

Portieri: Giovanni Daffara, Jacopo Motta, Lorenzo Palmisani

Difensori: Adam Ahanor, Davide Bartesaghi, Gabriele Calvani, Fabio Chiarodia, Pietro Comuzzo, Costantino Favasuli, Gabriele Guarino, Mattia Mannini, Filippo Moruzzi

Centrocampisti: Tommaso Berti, Matteo Dagasso, Giacomo Faticanti, Luca Lipani, Cher Ndour, Diego Venturino

Attaccanti: Alessandro Cacciamani, Luigi Cherubini, Jeff Ekhator, Seydou Fini, Luca Koleosho, Antonio Raimondo