Le chiamate di Gattuso in vista del playoff contro l’Irlanda del Nord: nessun granata convocato

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato le convocazioni in vista del playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Le grandi novità forse sono in attacco, dove si rivede Federico Chiesa, e in porta dove Caprile è stato preferito a Vicario. Nessun giocatore del Torino chiamato dal CT della Nazionale.

I convocati di Gattuso per il playoff

Di seguito, la lista completa dei 28 convocati da Gattuso

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)