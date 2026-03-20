Il Toro è ospite del Milan per la 30a giornata di campionato, i granata sono avanti nel bilancio storico del match

Il Toro si prepara ad affrontare il Milan per la 30a giornata di Serie A 2025/26, (gara in programma domani alle ore 18:00 allo stadio San Siro di Milano) una sfida importante per entrambe le compagini, da un lato per riaprire un quasi utopico sogno scudetto, dall’altra per fare punti importanti per la salvezza. I precedenti a in casa del Milan in Serie A sono 79, con ben 47 vittorie rossonere, 21 pareggi e solo 11 successi per i granata. Inoltre è straripante il numero di gol segnato dal Milan è di 139, contro i 54 granata. Tuttavia, i bomber più prolifici in questa sfida sono quasi tutti del Toro, con Gabetto a guidare la classifica a 5 gol, seguito da Ossola, Altafini, Belotti e Nordahl (Milan).

Stagione 1984/85: l’ultima vittoria

Ebbene sì, l’ultimo successo granata in casa dei rossoneri risale a ben 40 anni fa, precisamente il 24 marzo del 1985, quando i granata di Radice vinsero contro i diavoli di Liedholm per 0-1, grazie alla rete di Walter Schachner. Un match storico proprio perché da quel momento il Torino non vincerà mai più a San Siro contro il Milan, uno dei digiuni più lunghi per la squadra piemontese, che dura tutt’ora.

Stagione 2002/03: la goleada

Emblematica fu anche la sfida della stagione 2002/03, quando alla guida del Toro sedeva Giancarlo Camolese. Nulla poté il suo Torino contro l’inarrestabile Milan di Carlo Ancelotti, che vinse con un rotondo 6-0, le reti furono di Pirlo (su rigore), di Serginho, un autorete di Fattori e per non farsi mancare nulla una tripletta di Filippo Inzaghi. Partita segnata anche da numerose proteste granata, con l’espulsione di Lucarelli nel finale di gara proprio per questo motivo.

Stagione 2024/25: benvenuto Vanoli

L’ultimo precedente che vogliamo proporre è anche l’ultimo in ordine cronologico, ovvero quello della scorsa stagione. Il Milan fu la prima squadra che il nuovo tecnico Paolo Vanoli dovette affrontare, per giunta in trasferta. La partita fu contro ogni pronostico un’ottima prestazione, con i granata in vantaggio alla mezz’ora grazie a un autogol di Thiaw. Nel secondo tempo arrivò il raddoppio di Zapata, con la rimonta rossonera (sicuramente evitabile) nei minuti finali, grazie alle reti di Morata e Okafor. Una partita che però fece capire subito lo spessore del nuovo tecnico, che portò i granata primi in classifica alla 5a giornata (l’infortunio di Zapata e l’addio improvviso di Bellanova portarono poi il Toro a perdere molte posizioni).