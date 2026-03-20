I tifosi del Torino hanno scelto di aprire una raccolta fondi per sostenere le spese di pulizia che il pensionato dovrà affrontare

Nella serata di ieri, alcuni tifosi del Torino hanno deciso di intraprendere un’iniziativa a favore dell’uomo di 72enne, colpevole di aver scritto in giro per Masio (città in cui per anni ha vissuto la famiglia del presidente granata Urbano Cairo) alcune scritte diffamatorie e alcune minacce nei confronti del Presidente. I sostenitori del club piemontese hanno quindi aperto una raccolta fondi per raccogliere quanto più denaro possibile da devolvere al 72enne, in modo da permettergli di ripagare le spese a cui andrà incontro per via del gesto commesso.