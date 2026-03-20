Contro l’Inter all’esordio in campionato non è sceso in campo: potrebbe essere la prima volta dopo l’infortunio

Il Torino di D’Aversa si prepara a fare visita al Milan di Allegri in uno stadio che, per qualche giocatore evoca ricordi negativi. Il calciatore in questione è Duvan Zapata che, il 5 ottobre 2024 allo stadio di San Siro, subì un infortunio al legamento crociato che lo costrinse a stare lontano dai campi per diversi mesi, fino alle prime partite di questa stagione. L’attaccante granata, da quella tragica data, non ha più calcato il prato di San Siro: alla prima di campionato contro l’Inter è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti. Allora era appena rientrato dall’infortunio e non era certamente quel giocatore che nelle ultime settimane ha fatto progressi.

Ritorno a San Siro tra lieti e brutti ricordi

Tuttavia, Il ritorno a San Siro non porta con se solo brutti ricordi per il colombiano, ma anche diverse soddisfazioni che si è tolto nel corso della sua prolifica carriera. Il centravanti granata, infatti, contro il Milan, la sua 2a vittima preferita in Serie A, ha sempre fornito grandi prestazioni e a testimoniarlo sono i 10 gol inflitti ai rossoneri nel corso della sua carriera, 2 dei quali messi a segno proprio a San Siro.

La rete più recente inflitta ai rossoneri risale alla 1a di campionato della stagione 2024/2025, quando il colombiano, con un colpo di testa prorompente, portò momentaneamente i granata in vantaggio di 2 reti a 0, salvo poi subire nel finale il definitivo pareggio. Poi, dopo l’infortunio subito qualche mese più tardi contro l’Inter, non ha più avuto l’occasione di tornare su quel campo, ma adesso l’opportunità si può ripresentare nella prossima giornata di campionato, in un momento di forma che, dopo i due gol di seguito in casa, vuole ottimizzare anche lontano dalle mura del Grande Torino.