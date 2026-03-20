Convince sempre più il talento classe 2004 del Torino Ilkhan: può essere confermato titolare anche domani

Tra le poche note positive indiscusse di questa stagione 2025/26 del Torino c’è sicuramente la scoperta (tanto attesa) di Emirhan Ilkhan, il giovane centrocampista turco arrivato dal Besiktas nell’estate del 2022. Dopo una serie di prestiti di poco conto il 6 granata è riuscito finalmente a trovare spazio all’ombra della Mole, trovando minuti, gol e prestazioni di livello durante il corso di questa stagione, sia sotto la guida di Marco Baroni, che sotto l’attuale gestione di Roberto D’Aversa, nuovo allenatore arrivato per sostituire l’insufficiente salentino.

Minutaggio altalenante

Una stagione, quella di Ilkhan, dal ruolo poco chiaro, non tanto quello in campo (play in grado di impostare benissimo la manovra della palla), ma quello all’interno delle gerarchie. Con Baroni diventa subito perno del centrocampo fino all’acquisto a fine estate di Asllani che gli toglie il posto, per poi ritrovarlo solamente verso gennaio, con l’albanese ormai ai saluti (non ha convinto abbastanza). A seguire l’arrivo di Prati, con il quale tutt’ora è in ballottaggio continuo per una maglia da titolare in mediana. Con D’Aversa ha inizialmente subito la concorrenza dell’ex-Cagliari e Spal, per poi però ritagliarsi il suo spazio e trovare il gol contro il Parma la scorsa giornata di campionato.

Giocatore evidentemente di livello

Ciò che però è da sottolineare più di qualunque altra cosa è il livello che il turco ha portato in mezzo al campo granata, non sarà il nuovo Calhanoglu, ma è uno dei pochi giocatori che gioca a testa alta, sicuro delle sue giocate anche negli errori, forse l’unico (assieme a Obrador) a tentare il dribbling anche in situazioni apparentemente complicate. Ilkhan dà dinamica alla squadra, è il play che al Toro serve e a questo proposito la società granata dovrebbe iniziare a pensare al suo futuro, dato che il classe 2004 è in scadenza di contratto al 30 giugno di quest’anno. Tuttavia il Torino, grazie ad un’opzione inserita nel contratto di Ilkhan, potrà decidere di prolungare fino al 2027 la permanenza di Ilkhan in granata, non perdendolo così in estate a parametro 0 e valutando poi un futuro rinnovo nella prossima stagione.