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Duvan Zapata ha voglia di Toro e ha voglia di segnare: il colombiano ha trovato due reti nelle ultime due partite in casa

Con la vittoria contro il Parma in casa di venerdì sera il Torino si è portato, in attesa di Cremonese-Fiorentina di lunedì sera, a +9 dalla zona retrocessione. Un margine rassicurante grazie alle due vittorie su tre partite da quando Roberto D’Aversa è diventato l’allenatore del Torino. A Napoli i granata hanno perso 2-1 ma allo Stadio Olimpico Grande Torino hanno battuto Lazio per 2-0 e Parma per 4-1. In queste due vittorie è arrivato il gol di Duvan Zapata in entrambe. Il numero 91 colombiano ha voglia di Toro e ha voglia di segnare. L’infortunio è superato e adesso la condizione sembra migliorata rispetto alla parte centrale della stagione. Mancano ancora 9 partite e Zapata vuole aumentare il bottino.

La stagione in salita

Zapata ha finora giocato 23 partite su 29 in Serie A, trovando 3 gol e 1 assist. Il primo gol è arrivato contro il Milan quando c’era ancora Baroni in panchina. Proprio dopo quel gol Zapata si è appannato, per poi tornare decisivo con D’Aversa. Titolare contro Lazio e Napoli, contro il Parma è invece subentrato in campo. Ha trovato la rete del 4-1 che ha chiuso la partita nei minuti finali. Un gol molto bello, su assist di Kulenovic dopo un’ottima conduzione di palla. Stop con il sinistro e tiro con il destro. Il gol lo ha fatto con lo stop, preciso e perfetto per andare a tirare in porta. Un finale di stagione che si prospetta in crescita per Zapata, dopo una bella salita percorsa.

Capitano vero

Anche quando non è stato al massimo in campo, Zapata è sempre stato un capitano vero. Sempre vicino ai compagni anche nei momenti di difficoltà. La coppia titolare del Torino in attacco si può dire che è composta da Simeone e Adams, ma lui è sempre in corsa e il suo spazio se lo prende sempre. Non solo l’esperienza, ciò che conta è anche l’impegno e la dedizione al lavoro.

Duvan Zapata of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 15-03-2026

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maurone
maurone
25 minuti fa

Siam venuti sin qua, siam venuti sin qua per vedere segnare Duvan!

Berggreen
Berggreen
21 minuti fa
Reply to  maurone

😵‍💫😵‍💫😵‍💫 Maurone, mangiato pesante?

Gineitis in calo, ma gioca lo stesso nonostante la concorrenza