Il lituano sempre titolare nelle ultime giornate non sta più riuscendo a distinguersi nella mediana, prestazione anonima contro il Parma

Con D’Aversa al comando, il Torino sembra aver ritrovato più certezze in campo, anche dal momento che il nuovo tecnico ha spesso definito alcune gerarchie in campo che con Baroni non sembravano essere presenti.

L’allenatore nelle ultime settimane ha infatti riproposto le stesse formazioni di partenza con alcune variazioni, ma definendo con precisione quelli che al momento sono considerati i titolari della squadra. Tra questi, Gineitis è uno dei giocatori che nelle ultime settimane, tra il passaggio di testimone da Baroni a D’Aversa si è confermato tra i punti fermi della squadra granata.

Titolare nonostante una concorrenza competitiva

Gineitis, dopo aver collezionato la sesta presenza consecutiva da titolare, sta accusando un leggero calo nelle prestazioni, come dimostrano le ultime due uscite contro Napoli e Parma, in cui il lituano non è riuscito a rendere al meglio delle proprie capacità. Nonostante nella prima apparizione con Roberto D’Aversa abbia mostrato quanto possa risultare funzionale il suo ruolo in campo, Gineitis dovrà cercare di ritrovare maggiore precisione e incisività per consolidare il suo posto da titolare, anche in considerazione della concorrenza rappresentata da Casadei, che pur con poche apparizioni ha già fornito un contributo importante in termini di gol dall’inizio del 2026.

Il centrocampista adatto al gioco di D’Aversa

Gineitis, oltre a essere mancino di piede, è stato ritenuto il profilo ideale per completare il reparto di centrocampo grazie alle sue caratteristiche come giocatore. Nelle ultime settimane, il lituano più che per la tecnica ha svolto numerosi compiti di contenimento a protezione della difesa, distinguendosi per la grande disponibilità ad aiutare i diversi reparti, come dimostra il chilometraggio in campo, sempre tra i più alti della squadra. D’Aversa lo ha considerato il giocatore giusto per completare la mediana, ma al momento, anche forse a causa dell’elevato minutaggio nelle ultime settimane, sta attraversando un leggero calo di forma, che se non dovesse risollevarsi in fretta potrebbe compromettere la titolarità a lungo inseguita.