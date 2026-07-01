Il terzino che ha disputato la seconda parte di stagione al Torino è nel mirino di un club spagnolo

Obrador è uno dei calciatori che nel finale ha chiuso in crescendo. Prima del suo arrivo, le corsie laterali del Torino navigavano in una situazione di totale incertezza e fragilità. Nonostante i limiti difensivi mostrati dallo spagnolo, il giocatore è comunque riuscito a lasciare una buona impressione, ponendo le basi per mettere la società nelle condizioni di valutare una sua eventuale permanenza a Torino. Negli ultimi giorni, però, l’inserimento di un nuovo club potrebbe ribaltare completamente la possibilità di una conferma.

Un possibile futuro in Spagna

Secondo quanto riportato dal sito portoghese Glorioso 1904, negli ultimi giorni il Deportivo avrebbe chiesto informazioni su Obrador, valutando un possibile ritorno del giocatore, che aveva già militato nel club in prestito dal Real Madrid nella stagione 2024/2025, collezionando 33 presenze e un assist. Dopo aver conquistato la promozione nella massima serie spagnola, il Deportivo punta a iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi e, in quest’ottica, starebbe valutando il ritorno del terzino per aggiungere qualità e profondità alla rosa.

Il futuro di Obrador in bilico

Il futuro di Obrador, alla luce di queste novità, si apre quindi a diverse possibilità. L’ipotesi di un ritorno in patria con il Deportivo e la conseguente possibilità di misurarsi nella Liga rappresentano fattori che potrebbero influenzare la sua scelta. Anche il Torino, dal canto suo, pur cercando eventualmente un nuovo accordo per prolungare la sua esperienza in granata, continua a monitorare la situazione insieme al club, consapevole di aver perso parte del vantaggio dopo non aver esercitato il riscatto al termine della stagione.