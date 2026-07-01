Calciomercato Torino / Il portiere del Bologna seguito dal Torino sembra avere una nuova contendente direttamente dall’Inghilterra

Il reparto difensivo continua a rappresentare una priorità per il Torino, ma le possibilità di inserire un portiere di qualità all’interno della rosa sembrano farsi sempre più complicate.

I club granata segue con attenzione Federico Ravaglia, estremo difensore del Bologna che si è messo in evidenza nell’ultima stagione per affidabilità e rendimento. Il giocatore è considerato un profilo interessante per rinforzare il reparto, ma tra il Torino e la società emiliana non è ancora stata raggiunta un’intesa definitiva. La trattativa, già di per sé non semplice, potrebbe inoltre complicarsi ulteriormente a causa dell’inserimento di un nuovo club interessato al portiere, elemento che rischia di cambiare gli equilibri e rendere la corsa ancora più aperta.

Il Watford valuta Ravaglia per la porta

Il Watford sembra essersi inserito tra le squadre interessate al portiere, che nella prossima stagione punta a mantenere un ruolo da titolare per continuare il proprio percorso di crescita. Il club inglese, attualmente militante nella seconda serie, sarebbe pronto a formulare un’offerta per acquisirlo a titolo definitivo, garantendogli così un ruolo centrale nel progetto tecnico. Una soluzione che farebbe anche gli interessi del Bologna, che da un’eventuale cessione potrebbe ricavare una cifra importante da reinvestire successivamente sul mercato per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Il Torino scivola nelle gerarchie

Ravaglia vedrebbe di buon grado la possibilità di trasferirsi al Torino, ma la volontà del club granata di non procedere a un acquisto a titolo definitivo per il giocatore potrebbe compromettere sensibilmente le proprie possibilità di chiudere l’operazione. Gli inglesi, dal canto loro, sarebbero invece disposti ad acconsentire alle richieste del Bologna, situazione che rischia di complicare ulteriormente i piani del Torino. Per questo motivo, la società granata è ora chiamata ad accelerare sul fronte Ravaglia per provare a reindirizzare la trattativa a proprio favore e non perdere terreno nella corsa al portiere.