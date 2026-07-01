Il difensore non è stato riscattato dall’Udinese, ma a cifre diverse il Torino lo riprenderebbe: ecco la situazione

Enzo Ebosse era arrivato sotto la Mole a gennaio, in prestito dall’Udinese, dopo annate complicate a causa di molteplici infortuni. Al Toro invece, il centrale camerunense, si è subito affermato, trovando il suo spazio nell’undici titolare. Ai granata infatti mancavano difensori mancini, in grado anche di impostare il gioco ed Ebosse ha colto al balzo quest’occasione. Nel ruolo di braccetto, il casse 1999 ha fornito prestazioni discrete, nonostante le difficoltà complessive della retroguardia granata.

La situazione attuale

Ebosse, così come Obrador, non sono stati riscattati al termine della stagione. La situazione tuttavia non è definitiva, in quanto, in entrambi i casi, i granata, hanno preferito aspettare, con la speranza di riuscire ad abbassare le cifre dei riscatti. Nel caso di Ebosse, nonostante il discreto rendimento del centrale, il Toro ha ritenuto eccessiva la cifra del riscatto, fissata a 2,5 milioni. I granata, grazie anche al rapporto con il giocatore, che in questi sei mesi ha trovato quella continuità che gli mancava da alcune stagioni, puntano ad abbassare il prezzo.

Il possibile sviluppo

Al momento non ci sono sviluppi sulla trattativa, anche se è molto probabile che da qui alla fine del mercato il Toro intensifichi i contatti con l’Udinese, per tentare di acquistare Ebosse. Il centrale, al momento non viene considerato una priorità dei granata, che altrimenti lo avrebbero riscattato, ma visti i mesi positivi è probabile che il Toro faccia almeno un tentativo per il suo ritorno. Ebosse, a parte le cifre contenute, sarebbe molto utile, dato che al Toro serve almeno un centrale di piede mancino e che sia Ismajli e Coco sono destri. Infine, il camerunese conosce già l’ambiente e sarebbe sin da subito a disposizione del mister.