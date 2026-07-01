La rivista scozzese The Scottish Sun ha riportato l’interesse del Celtic per il centrocampista granata Gvidas Gineitis

Nelle ultime ore il Celtic, club scozzese che ha vinto l’ultimo campionato nazionale, è interessato a Gvidas Gineitis, centrocampista del Torino. Il club scozzese infatti, sta per vendere il proprio giocatore di punta, Arne Engels e una parte dell’incasso ottenuto potrebbe essere investito per il centrocampista lituano. La rivista scozzese The Scottish Sun parla al momento solamente di interesse verso il centrocampista, con un’offerta che non sarebbe ancora presentata, ma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La posizione del Torino

Gineitis nelle ultime stagioni è stato uno dei punti fermi del Toro, giocando quasi sempre titolare nel centrocampo granata. Nonostante nell’ultima stagione non abbia segnato nessun gol, come aveva abituato nella stagione precedente, al momento è considerato un giocatore importante. Il lituano tuttavia, non è incedibile. Il Toro infatti, qualora arrivasse la giusta offerta, potrebbe seriamente valutare la sua cessione, non solo viste le prestazioni altalenanti del giovane, ma anche considerando la plusvalenza che farebbe. Gineitis infatti è nel club delle giovanili, precisamente dall’Under 19 e la sua cessione porterebbe nelle casse granata un discreto incasso di fronte al modesto investimento sostenuto.

La possibile svolta

Il Torino nei prossimi giorni potrebbe ricevere un’offerta del club scozzese su cui dovrà riflettere attentamente. Un altro fattore importante sarà la volontà del giocatore, che dovrà decidere cosa fare del suo futuro. L’agente di Gineitis, durante un’intervista rilasciata durante la scorsa settimana ha sottolineato come il centrocampista si trovi bene a Torino. Allo stesso tempo però ha anche confermato l’interesse di altri club, aprendo anche alla possibilità di una cessione.