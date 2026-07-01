Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Sia la Roma che l’Atalanta hanno mostrato il loro interesse per Gustavo Puerta del Racing. Il colombiano ha mercato anche al di fuori della Serie A, con il Porto che ha messo gli occhi su di lui dopo le ottime prestazioni sfornate in questo inizio di Mondiale con la sua Colombia. In conclusione invece lo scambio tra Juventus e Genoa che vedrà protagonisti Ekhator e Puczka, con l’attaccante italiano che si trasferirà tra i bianconeri, mentre l’austriaco approderà sulle sponde liguri rossoblù.

Arriva al Bologna…UFFICIALE

Il Bologna intanto ha ufficializzato il primo acquisto del suo calciomercato, con l’approdo in Emilia di Luigi Caccavo. L’attaccante ex Lumezzane arriva dal club lombardo come prospetto interessante per il futuro dei rossoblù.

Oltre al Bologna, anche la Fiorentina si è mossa sul mercato con un colpo a lungo termine. Il club della famiglia Commisso ha ufficializzato l’acquisto di Fortune Egharevba, attaccante sedicenne dell’Hellas Verona.

Venezia, Napoli e Lazio

Il Venezia fresco di promozione punta in alto e ha nei suoi obiettivi il ritorno in Serie A di Takehiro Tomiyasu, ex difensore del Bologna e in fase di scadenza di contratto con il suo attuale club, l’Ajax. Sicuramente l’ingaggio del giocatore è alto, ma nulla vieta ai lagunari di sognare un suo arrivo a Venezia. Il Napoli e la Lazio sono invece in trattativa tra loro per il possibile passaggio di Mario Gila dai capitolini ai partenopei, si continua nella ricerca dell’accordo con l’entourage. La Lazio programma anche nuovi colpi in entrata, come quello di Asp Jensen, trequartista del Bayern Monaco e classe 2006.