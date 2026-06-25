Torino in trattativa con il Benfica per un calo del prezzo: ma l’alternativa di un nuovo prestito piace ai granata

Quella che la scorsa stagione sembrava essere la fascia esterna del Torino più coperta e pronta in vista del 2026/27, si è presto trasformata nella più sprovvista di giocatori. A determinare questo cambio radicale è certamente stato l’addio di Obrador, che non è stato riscattato dal club granata e ha fatto ritorno a Lisbona, al Benfica.

Cacciamani unica vera alternativa

In questo momento la corsia sinistra presenta solo 2 interpreti per ruolo, con Cacciamani appena rientrato dal prestito alla Juve Stabia e ancora acerbo per essere un titolare fisso e Biraghi, che il Toro non vede l’ora di vendere per liberarsi dell’elevato ingaggio. Si tratta di un reparto da ricostruire per l’ennesima volta.

Ipotesi nuovo prestito

Il Torino e nello specifico Gianluca Petrachi non ha abbandonato l’idea di un ritorno dello spagnolo Obrador, per il quale però difficilmente il Benfica abbasserà le pretese economiche, vista la percentuale in caso di cessione da rigirare al Real Madrid (ex proprietario). Tuttavia, i granata cercheranno comunque di impossessarsi dell’esterno mancino in prestito, operazione più fattibile, ma minacciata da possibile concorrenza.