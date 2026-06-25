Tra ingaggi troppo alti e possibili plusvalenze, ecco il tesoretto che il ds vuole conquistare per il mercato

Dopo aver visto quali potrebbero essere le mosse in entrata del direttore Gianluca Petrachi in questo mercato estivo del Torino, è giunto il momento di analizzare quali potrebbero essere invece le uscite volte a monetizzare e a guadagnare un piccolo tesoretto per fare acquisti. Sulla lista diversi nomi, tra esuberi e possibili plusvalenze.

Biraghi e Ilic ingaggi pesanti

Due nomi che sicuramente si candidano ad essere protagonisti del mercato in uscita del Torino sono Ilic e Biraghi. Il centrocampista serbo è ormai ai margini del progetto e difficilmente Abate si prenderà l’impegno di revitalizzare la voglia e il talento del serbo; Biraghi invece non ha mai convinto in granata e per giunta non è apprezzato dalla tifoseria in seguito ad alcune dichiarazioni non gradite dell’ultimo anno. Entrambi i calciatori, per giunta, hanno un ingaggio molto importante, nel caso del terzino ex Viola uno dei più pesanti della rosa, e una loro partenza pottebbe alleggerire non poco il carico economico da sostenere.

Gineitis la possibile plusvalenza, e Aboukhlal…

Oltre a questi volti non molto apprezzati per quanto fatto vedere nell’ultimo anno, ci sono anche alcuni profili di livello che potrebbero portare a importanti plusvalenze per le casse granata. Uno di questi è Gvidas Gineitis, giocatore sicuramente interessante per diversi club italiani e non e che, essendo prodotto del vivaio, porterebbe una plusvalenza totale in caso di cessione.

Oltre a Gineitis, un altro giocatore è a rischio addio, ovvero Zakaria Aboukhlal, profilo difficile da classificare visot quanto poco mostrato quest’anno; fa quindi riflettere il suo acquisto costato ben 8 milioni di euro. Ad oggi sulle condizioni del giocatore, post infortunio di fine stagione, non si hanno ulteriori notizie. Non è probabile, ma nemmeno impossibile un suo possibile trasferimento.