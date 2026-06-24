Tutti e 3 sono papabili secondi portieri del Toro, ma i due giovani sarebbero pronti a partire in prestito per avere minutaggio

Prosegue la telenovela sul cambio del portiere per il Torino, in cima alla lista è ancora Ravaglia, che potrebbe diventare il nuovo titolare tra i pali della porta granata. Oltre a Ravaglia però rimangono numerosi interpreti nella rosa granata, giocatori più o meno giovani che il club dovrà essere bravo a gestire e trattare anche dal punto di vista dei prestiti.

Paleari pronto al ruolo da vice

Il primo punto interrogativo è quello su Alberto Paleari, portiere che l’anno scorso ha ricoperto a sorpresa il ruolo di titolare, complice un Israel insufficiente e che lascerà la squadra (nonostante il recente infortunio ne ha complicato l’uscita), il quale con molte probabilità tornerà a svolgere il compito di vice. L’estremo difensore classe 1992 tornerà a fare il secondo portiere, ma ciò non impossibiliterà un suo ritorno da protagonista come avvenuto nella stagione conclusa poco tempo fa.

Da Siviero all’operazione Mascardi

Un’altra incognita è Lapo Siviero, portiere che è arrivato dalla Primavera per poi ricoprire quest’anno il ruolo di terzo portiere della prima squadra. Il classe 2006 potrebbe partire in prestito per trovare maggior minutaggio, in vista di un futuro ritorno in granata da giocatore sgrezzato e maturo. Altro nome, non presente in rosa, ma affiancato numerose volte ai granata è quello di Diego Mascardi, classe 2006 che si è fatto vedere in Serie B con la maglia dello Spezia. Il suo acquisto sarebbe poi seguito da un probabile prestito dalle stesse funzionalità dell’ipotetica partenza temporanea di Siviero.