L’estremo difensore del Bologna non è considerato incedibile dalla società, tuttavia dovrà arrivare l’offerta giusta per sbloccare l’operazione

Su tutti, il reparto difensivo sarà quello che avrà bisogno dei maggiori interventi. Per ripartire nel migliore dei modi, il Torino sembra intenzionato a puntare con decisione su Ravaglia, individuato come possibile profilo ideale per la porta. Negli ultimi giorni, la società granata e il Bologna hanno avviato e portato avanti i contatti per il giocatore. Tuttavia, per arrivare alla chiusura dell’operazione, il Torino dovrà avvicinarsi alle richieste del club emiliano e compiere un ulteriore sforzo economico.

Il Torino in vista della prossima stagione sarà forzato a trovare necessariamente diversi giocatori per tentare di rendere più competitiva una rosa che si è rivelata troppo fragile nella passata stagione.

Il Torino propone l’ennesimo prestito

Nel corso della passata stagione il Torino ha effettuato pochi acquisti a titolo definitivo e, tra quelli realizzati, solo in parte hanno portato i benefici sperati. L’operazione legata a Israel dallo Sporting si è rivelata particolarmente deludente e, anche alla luce di quel precedente, il club granata sembra ora più prudente nell’investire su un nuovo portiere a titolo definitivo. Il Bologna, dal canto suo, vorrebbe monetizzare l’eventuale cessione di Ravaglia per ottenere risorse da reinvestire sul mercato estivo.

Il Bologna valuta altre contendenti

Se il Torino non rispetterà le richieste del Bologna, difficilmente riuscirà a raggiungere un accordo per il giocatore, e la presenza di altre pretendenti non permetterà alla società granata di tergiversare troppo a lungo. Parma e Udinese, infatti, risultano ugualmente interessate al portiere, che al momento rappresenta la prima scelta di Cairo e di Petrachi. Nei prossimi giorni proseguiranno i contatti tra i due club e, al momento, la definizione della formula dell’operazione sarà il principale nodo da sciogliere, e nell’eventualità in cui venga risolto si potrà poi iniziare a trattare per il fattore economico.