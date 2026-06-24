Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le numerose voci di mercato che stanno coinvolgendo diversi club di Serie A, impegnati nella ricerca di profili interessanti per rafforzare le rose in vista della stagione 2026/27 che si sta avvicinando. Le società stanno monitorando con attenzione molti giocatori, nella speranza di riuscire a cogliere le migliori opportunità presenti sul mercato.

Numerosi incontri e prima offerta ufficiale dell’Inter per Marco Palestra, esterno in forza al Cagliari nell’ultima stagione e di proprietà dell’Atalanta. I nerazzurri hanno presentato un’offerta da 50 milioni di euro (bonus compresi), ma successivamente ecco spuntare la prepotentissima concorrenza inglese, con il Chelsea pronto ad offrire 53 milioni di euro, con aggiuntivi 3 bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore: Blues favoriti per l’acquisto del giocatore. Anche la Roma guarda con attenzione al mercato, anche in virtù di alcune cessioni necessarie. Forte l’interesse del Borussia Dortmund (Germania) sull’argentino Matias Soulé.

Rinnovi importanti a Como

Nel Como tempo di rinnovi di contratto: per Smolcic ufficiale la firma di un nuovo contratto quinquennale, che legherà il terzino croato ai lariani fino al 2031. Per lui un importante adeguamento dell’ingaggio, così come per Da Cunha, che ha anch’esso firmato per un prolungamento di 5 anni di contratto con il Como. Infine, Como scatenato non solo tra i rinnovi, ma anche in entrata, con l’arrivo del terzino Kaiki da Cruzerio: per lui si attende solo più l’ufficialità.

Fiorentina, Atalanta e Lecce

Fiorentina che, per rinforzare una rosa che quest’anno non ha ben performato in Serie A, è pronta a puntare tutto sull’acquisto del giovane italiano Koleosho. Oltre a lui, anche Thorstvedt è nel mirino viola, a breve ci sarà un incontro con il Sassuolo, ma il centrocampista sembrerebbe aver già sposato la causa viola. Intanto, anche l’Atalanta si muove sul mercato in entrata, contatti avviati con il bosniaco Kerim Alajbegovic e il suo entourage. Infine, il Lecce è in fase di studio del mercato, tra i profili che più piacciono Addai, da poco svincolato dal Qarabag e Addai, classe 2001 francese del Nantes.